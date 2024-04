Ciudad Juárez.- En las instalaciones del "punto", uno de los lugares que habilitaron para realizar los trámites de regularizar vehículos de procedencia extranjera luce vacío, así se pudo observar.

Sin embargo gente que ya realizó el trámite acude para preguntar sobre los engomados, tal es el caso del señor Reyes, quien hace dos meses hizo su trámite y quedaron en hablarle sin tener una respuesta aún:, "me dijeron que siguiera pendiente, que ellos me hablarían, ya saqué dos permisos en tránsito, me los dan por un mes y cada uno cuesta más de 350 pesos", agregó Reyes.

Trabajadores en el lugar comentaron que los lunes no hay sistema de citas y el trámite que cuesta 2 mil 500 pesos está extendido hasta el 1 de octubre, último día que deja el cargo el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Rosa Isela Rodríguez Vázquez.