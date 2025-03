Iván Pérez llama a la unidad en su primer mensaje como presidente de Canaco

Ciudad Juárez.- Luego de resultar electo en lo que el mismo calificó como una votación histórica y la más copiosa en Canaco, Iván Pérez, nuevo presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Juárez, destacó el interés que se despertó en el organismo para participar y el compromiso que resulta con amigos socios que integran la cámara.

Con un insistente llamado a la unidad en favor de la Cámara, el nuevo dirigente se refirió a sus tres contendientes, Raymundo Domínguez, Jorge Luis Mejía y Elizabeth Villalobos.

“Primero, con compañeros que impulsaron las otras planillas, el llamado a trabajar de la mano, pasamos un proceso democrático y el siguiente paso es tomarnos de la mano y trabajar en favor de los empresarios”, apuntó Iván, quien luego se dirigió a los socios.

"Decirles que no están solos, que el compromiso que hicimos con este gran equipo de hombres y mujeres empresarias es que van a tener tres pilares esenciales en la Canaco, servicio, apoyo y gestoría", dijo.

El presidente de Canaco para la gestión 2025-2026 agradeció y se dirigió a las autoridades de los tres niveles de gobierno, a quienes aseguró que en la Canaco encontraran esa institución que coadyubara con ellos.

"Toda la vida me he dedicado a hacer buenas relaciones, siempre he dicho que la mejor ecuación es sumar y que la mejor forma de llegar siempre son los puentes y creo que es lo que vamos a hacer a partir de esta gestión", apuntó.