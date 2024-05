Instruye alcalde a directores para acelerar trámites municipales

Ciudad Juárez.- El presidente municipal en funciones, Martín Chaparro instruyó a los directores de las diferentes dependencias municipales para que a fin de evitar burocratismo se de celeridad a los trámites municipales.

A dos semanas de haber tomado el cargo como alcalde suplente, Martín Chaparro informó que ya se reunió con todos los directores de las diferentes áreas municipales para además de conocer los resultados del trabajo de la administración, instruirles sobre la celeridad en los trámites.

“La idea de las reuniones fue darle continuidad al compromiso que yo tomé en el momento con ellos, y buscar la posibilidad de que se aceleraran los trámites para que no hagamos tanto burocratismo”, dijo el edil.

Asimismo respondió ante el señalamiento de regidores quienes declararon no haber sostenido ningún tipo de reunión con el nuevo alcalde, al respecto dijo:

“Con los regidores ya hemos tenido reuniones ya tuvimos hasta una extraordinaria me extraña que digan que no nos hemos reunido, si esa no es reunión desconozco entonces qué clase de reunión quieren”, expresó.