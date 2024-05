Filtran audios de Mariela hablando mal de Cristian Castro: 'gordo, sucio'

La relación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez ahora sumó un nuevo escándalo luego de que a través de redes sociales se filtraron algunos audios de la empresaria argentina despotricando en contra del cantante mexicano, audios que más tarde en sus redes sociales confirmó sentirse muy mal por lo que dijo, pues aseguró que estaba en un momento de mucho enojo.

En otro audio, la misma mujer menciona que siente que Cristian Castro, hijo de Verónica Castro, la odia y también expresa por qué motivo:

“Yo creo que Cristian me odia, me detesta, me aborrece porque sabe que yo tengo muchas relaciones y que yo me muevo en el ambiente y que puedo salir con cualquier tipo importante. Él me va a odiar a mí”, señaló.