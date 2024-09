Industria de Juárez pierde en agosto más de mil 500 empleos

Ciudad Juárez.- De acuerdo al reporte mensual que publica el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en agosto, ningún sector económico perdió mas empleados como la industria en Juárez, y es que de acuerdo a los datos publicados por el instituto, el sector de las industrias de la trasformación perdió de julio a agosto mil 544 empleos.



Sergio Colín, presidente de la Asociación de Maquiladoras Index Juárez, reconoció que la tendencia a la baja en el empleo del sector industrial se ha mantenido y así seguirá hasta los primeros meses del 2025.

“Recordemos que octubre, noviembre y diciembre son temporada baja, enero todavía es temporada baja, esperemos que se resuelva todo con las elecciones en noviembre en Estados Unidos y creo yo que podríamos regresar el próximo año con un mejor arranque económico que lo que tenemos el día de hoy”, mencionó el líder industrial.

Y a pesar de que los mismos registros del IMSS exponen también alrededor de 100 patrones de enero a la fecha, Sergio Colín aseguró que hasta hoy ninguna industria se ha retirado de Juárez

“Sí se han movido algunas líneas de producción mas no industrias o RFC, patrones, podría suceder, no lo sabemos, va depender de cada una de las tomas de decisiones de las industrias, pero al día de hoy no lo tenemos”, expresó el presidente de Index Juárez.

De acuerdo al informe del IMSS se pudo observar que tanto el sector comercial, como los Servicios Sociales y Comunales incrementaron su cantidad de empleos, en el primer caso en siete plazas y en el segundo un total de 593 trabajadores más, es así que, sumando perdidas y nuevos empleos, en el balance general la cantidad de empleos perdidos resulta para agosto en mil 152 menos.