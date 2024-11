Ciudad Juárez.- Con una intervención en un espacio escolar, la asociación civil Renace y Vive Mujer llevó un mensaje de responsabilidad compartida sobre los tipos de violencia que viven las mujeres buscando erradicarlas y con ella la vergüenza que agobia a las víctimas.

El evento realizado en el Instituto de Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) contó con varios módulos de información en los que participó el equipo de la asociación y la Dirección Especializada en Violencia Familiar y de Género de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

Los grupos de alumnos, profesores y personal de ITCJ acudieron a una charla para conocer acerca de la conmemoración de hoy 25 de noviembre Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Rocío Sáenz, presidenta de Renace y Vive Mujer A.C. describió que la normalización de la violencia en las comunidades hace complejo que pueda erradicarse, por lo que invitó al alumnado a observar prácticas como las burlas, el chantaje o las mentiras son una forma de violencia, y no se debe de esperar a la violencia física y feminicida que afecta a las mujeres juarenses.

“La actitud o como nos han enseñado a responder cuando somos agredidos (…) cuando yo fui agredida, cuando a mí me golpearon, me dio mucha pena, me dio tanta vergüenza que no tuve el valor de decírselo a mis padres, se lo dije a quien más confianza le tenía”, compartió Sáenz en su testimonio para visibilizar la importancia de conocer que existen espacios y redes de apoyo.

“Yo no hice nada malo, el que se equivocó, el que agredió, que tuvo un error fue la otra persona, con este tipo de acciones es lo que pretendemos, que desconozcamos hasta donde nosotros podemos delimitar y no dejar que nadie nos agreda y una vez que alguien nos ha agredido, darle su parte (de responsabilidad)”, explicó.

Mario Macario Ruíz, director del Instituto mencionó que desde el plantel se han generado espacios de diálogo e información, para que tanto los alumnos como los docentes puedan contar con redes de apoyo para atender casos de violencia.