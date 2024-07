Hoteleros se reúnen con el consul de EU en Juárez

Ciudad Juárez.- Para tener el primer contacto con los integrantes de la Asociación de Hoteles de la ciudad y hablar de la dinámica de visitas en el Consulado de Estados Unidos en Juárez, Rafael Foley acudió hoy como invitado en la reunión mensual del consejo de este organismo.

Rogelio González Alcocer, presidente de la Asociación, dijo que la invitación era en parte para que el líder consular conociera a los integrantes y el segmento económico de los hoteles.

"Los compañeros hoteleros que están en esta zona tenían preguntas para el consul, las cuales respondió casi todas", explicó el líder hotelero.

Y aunque la cantidad de visitantes no es un dato que el Consulado Americano proporcione, por ser información que se maneja como confidencial, lo que sí les dijo es que la afluencia de visitas para trámites con el gobierno de Estados Unidos será permanente de aquí al cierre del año.

"En el tema de las citas nos dijo que no nos preocupemos, que no va a bajar la afluencia de aquí al cierre del año, nosotros calculamos, no nos dan el número (sin datos oficiales), que son entre 800 y mil visitantes diarios, es mucha gente de fuera y renovación de visas, también nos dijo que en el rezago que había de citas se ha avanzado", comentó González Alcocer.

De acuerdo al líder de la asociación, son los hoteles del área del consulado los que mayor afluencia mantienen durante todo el año.