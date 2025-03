Ciudad Juárez.- A las 11:00 de la mañana empezaron a sonar las sirenas, la gente se volteaba a ver y algunos desconocían lo que estaba sucediendo, minutos después personal con chalecos amarillo fosforescente empezaron a solicitar a la gente que se encontraba en las salas de espera y otras áreas del Hospital General que abandonaran el edificio y se concentraran en los extremos del nosocomio.

Estas fueron las reacciones inmediatas del primer simulacro de sismo en el que participó el Hospital General de Juárez.

Al exterior se observaron patrullas y unidades de la Seguridad Pública municipal, de la coordinación de Seguridad Vial, de los Bomberos, Guardia Nacional y ambulancias de Rescate.

"Yo acabo de llegar, venía de visita con un paciente y nos dijeron que nos saliéramos, pero no nos alcanzaron a decir que era un simulacro", mencionó Brenda Sáenz.

Marichelo, quien iba a tomarse unas radiografías, calificó el evento como una buena práctica, "¿es raro, no? Porque aquí no hemos sentido (sismos), aunque ya empezaron yo nos los he sentido, pero sí me han dicho que se han sentido ya dos veces", reconoció la paciente, quien considero que es bueno empezar con estás prácticas porque hay que estar preparados.

Sin embargo, entre los inconvenientes con los que se enfrentó este simulacro fueron las personas que tienen problemas de movilidad, como Esperanza Cortés Jiménez, quien utiliza andador para movilizarse.

A mí esto me da miedo porque no camino rápido, entonces está bien el simulacro, pero nomás espanta a la gente y yo como no corro y mi hija no puede ayudar porque trae a sus niños, yo digo que está bien y me preguntó ¿no tendrán una sillita de rueda para que me la presten?, no me la voy a llevar", comentó la señora Cortés.

Julia Esther Carranza, directora del Hospital General, destacó los buenos resultados, ya que en 1:53 minutos (aún no es dato oficial) desalojaron el hospital; fueron los tiempos obtenidos gracias a la colaboración de pacientes y personal.

"No hubo empujones, gritos, ni lesionados, todos nos apoyamos y aún sin el dato oficial de las personas que salieron de 153 camas, es fácil estimar que tan solo en la sala de espera había unas 50 personas", mencionó la directiva.

La directora explicó que será la dirección de Protección Civil quien revisará los resultados; "una vez que se evacua, ellos revisan toda el área, aquí contábamos con el plan, brigadistas, chalecos, radios y maletines de emergencia, son 13 botiquines, tres maletines y cuatro brigadas de cuatro personas cada una", detalló la médica.

También reconoció que al ser la primera ocasión en que se realizan este tipo de prácticas se presentaron inconvenientes con personas que se asustaron al ser evacuados y al escuchar el sonido de las sirenas.

De acuerdo con la directora, el próximo 21 de abril será el simulacro nacional, donde el Hospital General también debe participar.