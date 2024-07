‘¡Hay una serpiente en mi casa!’, conoce qué hacer en estos casos

Ciudad Juárez.– Desde distintos sectores de la ciudad, a través de redes sociales, la población ha reportado el avistamiento de serpientes, tanto al interior de sus domicilios, como en patios o perímetros de áreas habitacionales, lo que ha despertado la curiosidad y el interés por saber qué hacer, cómo reaccionar y a quién llamar en esos casos.

Isaac Miramontes Cinco, estudiante de nivel avanzado del programa de Biología de la UACJ e integrante de la Red Toxicológica Estatal, habló acerca de las especies que habitan en el ecosistema donde se encuentra establecida Ciudad Juárez y explicó que no todas las serpientes que se pueden observar en la zona son de importancia médica.

Cortesía | Isaac Miramontes/Crotalus willardi

“Ciudad Juárez está colocada en el Desierto Chihuahuense, es un lugar rico en herpetofauna, dentro de esa gran diversidad tenemos serpientes de importancia médica toxicológica y otras que no”, compartió.

Unas de las que son de importancia médica toxicológica son las serpientes de cascabel:

Crotalus atrox o serpiente diamantada del oeste, tiende a tener un comportamiento agresivo.

Crotalus lepidus o cascabel gris, se encuentra en la zona de la Sierra de Juárez.

Cortesía | Isaac Miramontes/Crotalus lepidus

Crotalus ornatus o cascabel ornamental de cola negra, puede encontrarse en la zona de la Sierra de Juárez.

Crotalus viridis o cascabel de pradera, puede encontrarse en cultivos o dentro de la ciudad.

“También podemos encontrar especies como la Pitouphis catenifer, cuyo nombre común es ratonera o alicante; tantillas (tipo de culebra); o en los arroyos algunas especies del género tamnophis”, detalló Miramontes Cinco, descartando que el color o patrones de su piel puedan ser determinantes para asegurar si son o no peligrosas.

Jorge Ignacio Puentes Hernández, comandante del departamento de Bomberos, dijo que la dependencia cuenta con protocolos de actuación para responder ante llamados de emergencia por los que haya que resguardar, recuperar y capturar a algún animal.

Cortesía | Isaac Miramontes/Lampropeltis polyzona

El primer paso es la entrevista telefónica con quien hace el llamado, para conocer si la persona tiene identificado al ejemplar, si pudo capturarlo o contenerlo en un área.

“Con la información que recibimos nos preparamos para actuar, si es un reptil, llevamos los aditamentos necesarios para poder capturarlo, sin poner en riesgo a nuestro personal, a la población o a la gente que hace el reporte. Hablamos inmediatamente a Bienestar Animal, de la dirección de Ecología, ellos se encargan de venir a recibirlas, a darles un visto bueno y ponerlas en observación a las lesiones que presenten”, describió el funcionario.

Entre el equipamiento que tiene bomberos para atender las maniobras es el equipo de protección personal contra incendios, debido a su grosor previene a los elementos ante alguna posible mordedura, varillas con gancho para la captura y botes con tapa y orificios.

"En lo que más reportes tenemos son de serpientes, usan el calor para recuperar energía, pero también se quieren resguardar. Salen (de sus madrigueras) y empiezan a ingresar a los patios donde hay acumulación de cosas que tiene la gente, e ingresan también a los domicilios a resguardarse de las altas temperaturas".

En lo que va del año, del 1 de enero al 2 de julio, el departamento de Bomberos ha capturado y recibido 42 animales:

8 serpientes (3 de cascabel) .

3 mapaches.

4 águilas.

12 perros.

10 gatos .

4 lechuzas.

1 cocodrilo.

¿Qué hacer si observa una serpiente?

El estudiante de Veterinaria por la UACJ, Isaac Miramontes Cinco, cuenta con experiencia en el manejo de serpientes dentro de su formación y entre las áreas de estudio de su interés, por lo que planteó algunas recomendaciones a la ciudadanía, en caso de observar una serpiente, y en particular, dentro de un domicilio.

“Lo primero es mantener totalmente la calma, los animales no van a agredirnos; si tenemos un contacto cercano con ellos, no manipularlas, no manejarlas. Podemos llamar a alguna de las instancias encargadas como Semarnat, Profepa o Protección Civil en caso de que tengamos contacto con una serpiente dentro del área urbana, dentro de nuestro domicilio”, planteó el joven.

Además, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) tiene algunos docentes en el área de investigación del área de ciencias biológicas que realizan estudios con este tipo de ejemplares por lo que se les puede contactar si se quisiera pedir ayuda, como la doctora Ana Bertha Gatica Colima y el doctor Pablo Antonio Lavín Murcio.

En caso de que el contacto con una serpiente no solo sea el avistamiento, sino un accidente ofídico, que es causado por la mordedura de serpiente que posee o inocula sustancias venenosas, se debe mantener la calma para evitar que la alteración provoque escenarios que compliquen actuar y recibir auxilio adecuadamente.

Cortesía | Isaac Miramontes/Crotalus lepidus

“No intentar succionar el veneno o aplicar algún remedio casero, recordemos que pueden complicar la situación o incluso pueden ocasionar una infección en la herida. Existen mitos acerca de la mordedura de serpiente de cascabel, el veneno viaja por el sistema linfático, por más que apretemos una herida, por más torniquete que hagamos no vamos a evitar la propagación del veneno”, puntualizó.

De forma inmediata se debe llamar a los cuerpos de emergencia 911, de ser posible capturar al ejemplar, o tomar una fotografía para poder hacer su identificación.

Los hospitales cercanos dentro de la ciudad que cuentan con faboterápicos o antivenenos contra la mordedura de serpiente son:

- Hospital Infantil de Especialidades.

- Hospital General.

- Hospital General de Zona del IMSS No. 35.

- Hospital General de Zona del IMSS No. 6.

- Hospital General de Zona del IMSS No. 66.

¿Cómo saber qué serpiente es?

En caso de que el avistamiento del reptil no ponga en peligro a las personas, hay formas de poder identificarlas sin siquiera tocarlas, debido a que se puede capturar una fotografía para recurrir a alguna plataforma de ciencia ciudadana que utiliza Inteligencia Artificial (IA) para su identificación, como iNaturalist Mex.

El procedimiento es sencillo, se crea una cuenta, puede realizarse desde un ordenador o desde un dispositivo móvil, al acceder se puede ingresar una fotografía, reportar la zona del avistamiento en un mapa, se agrega la fecha, procesar la comparación con especies en el archivo o bien solicitar a un experto su identificación.