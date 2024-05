Hay que ver qué se puede rescatar de Juárez: Gabriela Reyes

Ciudad Juárez - A una semana de haber comenzado las campañas electorales locales, la candidata síndica por el partido México Republicano Gabriel Reyes señaló para los micrófonos de Radio Net 1490, que su única intención de llegar al cargo es la de rescata la política de la fronteriza Ciudad Juárez.

Esto pues la también activista y psicóloga indicó que sería necesario ver que políticas funcionan y cuales no en pro de la ciudadanía. Cosa que, de acuerdo con la propia aspirante al cargo, seguirá intentado incluso si los votos no la favorecen el 2 de junio.

La militante del partido del atardecer también compartió los motivos que la llevaron a entrar en la contienda electoral, uno deseo de apoyar a las mujeres y el de invertir su presupuesto de campaña en obra pública para generar cambios sin necesidad de ningún proceso político.

"Quiero hacer una campaña de bacheo, quiero empezar por los que ganaron en el concurso que hicimos del bacheo mas bonito. Si eso que nos da el INE en obra pública, esos 30 mil que nos dieron lo invertimos en obra pública, estamos del otro lado. La gente nos ha apoyado con material y los ciudadanos que nos apoyaron con mas de cinco costales de material se le entrega su placa con su nombre y el nombre del bache que adoptó", añadió Reyes.

De igual manera la candidata subrayó que no ha tenido ni tendrá intención de conocer quienes son sus contrincantes para el puesto para no cambiar su modo de campaña ni dejar de hacer las cosas con su propio estilo.

"La verdad no se quienes son mis contrincantes, no he querido saber peor que no he querido hacerme una idea de lo que debe ser. Yo lo quiero hacer las cosas a mi manera y a mi modo. Si me van a atacar y van a hablar de mí, pero la verdad es que no me importa. Si ellos tienen 20 mil gentes que bueno, pero si nosotros tenemos 500 personas, son personas que tiene la convicción de apoyarnos y dejar sus días y sus domingos por nosotros. Nadie viene obligado a apoyarlos", remató la candidata.