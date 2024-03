Ciudad Juárez- A días de cerrar el primer mes de campañas, la candidata a diputada federal por el Distrito 02 de la coalición Fuerza y Corazón por México Marlene Terrazas, resaltó la necesidad de brindarle todos los servicios básicos al poblado del Valle de Juárez.

La candidata remarcó para el programa “Decide 2024” de Radio Net 1490 la falta de escuelas, de transporte, de agua y de parques. Dichas condiciones, según Terrazas, han terminado por ”retroceder” al valle. Tanto a sus habitantes como sus condiciones de vida.

“Me he topado con un distrito que no nada más está estancado. Esta atrasado, carga un retroceso de muchos años. Hay que retroceder nosotros para poder cumplir con las cosas más básicas que no tienen por el olvido de los últimos seis años. Porque su representante no entiende ni el distrito ni la ciudad. Me quiebra el corazón tener que ver a niños de ocho años que están solos en sus casas y no tienen acceso a la educación”, dijo Terrazas.