Hay mucha efervescencia por video de Andrés Guardado: alcalde

Ciudad Juárez.- Luego de que el futbolista mexicano Andrés Guardado apareciera en un video invitando a los juarenses a participar en el Presupuesto Participativo 2024, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar dijo que le dio mucho gusto y que hay una gran efervescencia por participar en dicho ejercicio.

"La verdad es que eso habla de la creatividad de los juarenses, digo alguna persona seguramente tendría la posiblilidad de lograr esto, yo creo que es válido, en una democracia finalmente es positivo, hoy temprano lo vi, me dio mucho gusto y también me dio mucho gusto ver en la calle estos días, he visto algunos carros con pintas atrás, en los vidrios, vota por tal proyecto", declaró Pérez Cuéllar.