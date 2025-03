Ciudad Juárez.- Con almohadas pintadas con mensajes, fue creado un antimonumento, en protesta por los niños que fueron víctima de abuso en la guardería “Mi Mundo de Colores”.

El evento denominado "Por un Sueño Roto" fue realizado este domingo en la concha acústica del Parque Central.

Alrededor de 50 personas, familiares de las víctimas y miembros del colectivo Colores de Justicia acudieron con su almohada.

"Los niños no se tocan", "No me lastimes más", "Sueño con un mundo de colores y risas", fueron algunos de los mensajes escritos en las almohadas para exigir justicia por las víctimas.

La instancia infantil 'Mi Mundo de Colores' es investigada y ya hay una persona detenida hasta el momento.