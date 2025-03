'Hay más fila en los tacos'; califican de fracaso show de AM y La Mole en CDMX

Ciudad Juárez.– La noche del pasado viernes el regio Adrián Marcelo y La Mole se presentaron en la Metropolitan de la Ciudad de México con su show "Hermanos de Leche", sin embargo, lo que llamó la atención fue la ausencia de público en su show, ya que no lograron vender lo que ellos esperaban.

En entrevista con varios medios de comunicación a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, Adrián Marcelo reaccionó a lo difícil que ha sido para él y su compañero Iván Fematt posicionarse con su Stand Up en la capital además, revivió la polémica propuesta que le realizó a la mamá de Gala Montes para entrevistarla a cambio de 350 mil pesos.

Y es que a través de varias cuentas de farándula, el recinto tiene una capacidad de 3 mil personas y a pesar de no ser un aforo tan grande el influencer no vendió la totalidad de los boletos, lo que llevó a muchos a calificar su show como un rotundo fracaso, entre ellos la periodista Ana María Alvarado, quien a través de su cuenta de X aseguró que las redes no perdonaban los errores del youtuber y lo estaba pagando caro con su poca venta de boletos.

"Las redes no perdonan a Adrián Marcelo tras su show en el Metropólitan: “Llenó… pero de silencio”, “Había más gente en la fila de los tacos” y “Hasta el Cojo Feliz tenía más audiencia”. ¿Se le está acabando el encanto?", comentó la comunicadora.