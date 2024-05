Ciudad Juárez.- Cruz Pérez Cuéllar, candidato a la presidencia municipal, se reunió con el grupo Jóvenes X Juárez en el salón de eventos Anitas la tarde del sábado.

El abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) invitó a los jóvenes a ejercer su derecho al voto libre.

Pérez Cuéllar se comprometió a aumentar el apoyo a la juventud mediante la implementación de un programa de emprendedores. También reiteró su compromiso para continuar con los programas de becas.

Cuando hablamos del Plan C a nivel local tiene que ver con que los diputados locales y las diputadas locales como Irlanda (Márquez) le apoyen a Juárez para que haya una mayor inversión del estado. A estos güeyes del PAN no les han dicho que Ciudad Juárez está en el estado de Chihuahua, no invierten nada aquí, no están invirtiendo recursos en Ciudad Juárez, necesitamos diputados locales que nos apoyen”, expuso el candidato.

En el evento también hubo música en vivo y comida.