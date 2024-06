Ciudad Juárez.- La Policía Municipal cuenta con tres vehículos blindados todo terreno así como equipo táctico para sus agentes tras una reciente adquisición que supera los 130 millones de pesos informó el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

Los vehículos se integran al Grupo Especial de Operaciones (GOEP) de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) para atender emergencias en las zonas de complicado acceso o con altos niveles de delitos.

También se entregaron más de 5 mil uniformes, armas largas y cortas, así como cartuchos para los agentes de los diversos distritos policiales.

El alcalde señaló que esos recursos se habían aplicado previo al periodo electoral, sin embargo, por las restricciones, la entrega simbólica se realizó hoy.

“Los elementos de la Policía Municipal, los de Seguridad Vial por supuesto corren riesgos que otros no corremos y hacen sacrificios que otros no hacemos. Juárez es una ciudad compleja, no es una ciudad sencilla, ni siquiera se puede reducir solamente al tema del crimen organizado, que por supuesto es un tema muy complejo, son muchas las variables y las cosas que se viven en esta ciudad”, expresó el alcalde.

Pérez Cuéllar destacó que los reportes de detenciones y aseguramientos de armas y narcóticos ayudan a dimensionar la importancia del trabajo de los agentes de seguridad.

“Vamos a seguir con este compromiso de tratar de equiparnos, de tratar de apoyarles, de nunca dejarlos solos y solas en los riesgos que están corriendo y en los problemas que enfrentan”, añadió el presidente municipal.