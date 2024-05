Ciudad Juárez.- Tras la denuncia de que la escuela Primero de Mayo no tenía luz y por lo tanto tampoco aire acondicionado, el subsecretario de Educación y Deporte, Maurilio Fuentes Estrada, señaló que se concluyeron las obras en el plantel, pero quedaba un trámite pendiente con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La instalación eléctrica se concluyó pero está pendiente la firma del formato No. 8 de la CFE, ya que hay una corresponsabilidad del encargado obra y un persona representante de la escuela. Señaló que la directora de la escuela no quería firmarlo porque no tenía las facultades para hacerlo.

Maurilio Fuentes, subsecretario de Educación y Deporte | Foto: Jazmín Ibarra Trejo

Fuentes Estrada comentó que estuvo en pláticas con la empresa contratista, los representantes del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), así como con el encargado legal de la dependencia, por lo cual, se acordó que el subsecretario de Educación podrá firmar el documento como responsable, lo cual, sentará un precedente, a fin de evitar que se atrasen futuros procedimientos con la paraestatal.

En cuanto a las altas temperaturas y los apagones en ciertos sectores de la ciudad, dijo que la secretaría de Educación y Deportes, Sandra Elena Gutiérrez, analizará que decisión tomar al respecto: acortar las clases u otras medidas.