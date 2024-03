Ciudad Juárez.- Ante los festejos dePascua este domingo en el parque El Chamizal, se espera una fuerte afluencia al principal pulmón de la ciudad, por lo cual, el director de Ecología del Municipio, Cesar Díaz Gutiérrez, invitó a los asistentes que cuiden a sus mascotas y atiendan las recomendaciones de la dependencia.

Díaz Gutiérrez comentó que “cada propietario conoce a su mascota, empezando de ahí, aunque sea muy simple, yo creo que, si sabe que su perro es nervioso, si sabe que su perro reacciona o no está acostumbrado a ver más gente o no está acostumbrado a ver más perros, pues primero que nada, siempre traerlo con su correa, con su collar adecuado, no dejarlo bajo el sol, traerle su alimento”.

Además, pidió no darles huesos o tortillas, porque esto no es un alimento adecuado para ellos; también, recomendó llevar bolsitas para recoger sus heces, y depositarlas en los botes de basura.

En este sentido, comentó que estará una brigada de Ecología realizando recorridos vigilando que los dueños que lleven a sus mascotas actúen de manera responsable, pues destacó que en el espacio público amonestan diariamente entre 10 y 15 personas, por lo cual exhortó a los visitantes cuidar a sus mascotas y convivir de manera sana.