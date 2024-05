Ciudad Juárez.- Con el arranque del sistema del BRT II, o Juárez Bus, a partir de este sábado, cientos de personas aprovecharon el servicio de transporte y estrenaron los camiones nuevos.

En el arranque estuvieron presentes el representante de la gobernadora en Juárez, Óscar Ibáñez, el presidente municipal, Martín Chaparro, y el director de Transporte Público, Alberto Martínez Baylón.

De manera simultánea comenzaron a operar cuatro rutas alimentadoras: Riberas-Paseo de la Victoria, Pablo Gómez-Estación Aeropuerto, Altavista-Exaduana y Canchas-Exaduana, las cuales tendrán un horario de 5:00 de la mañana, a 10:00 de la noche.

El director de Transporte, Alberto Martínez informó que se contará con una ruta integrada para la zona de Riberas del Bravo, ahora denominada Riberas-Paseo de la Victoria, la cual iniciara desde la calle Rivera de Conchos, para tomar la carretera Juárez Porvenir, luego el bulevar Manuel Gómez Morín, hasta llegar a la estación Francisco Villareal y Paseo de la Victoria, en las cuales los usuarios podrán trasbordar al Juárez Bus, hasta llegar al centro de la ciudad.

En el caso de las rutas Canchas-Exaduana y Altavista-Exaduana, el camión ingresará a las colonias Insurgentes, Francisco Villa, Paso Del Norte y Altavista, desde la calle Higuera y Gladiolas, respectivamente, bajarán por la Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero, hasta llegar a la estación Ex Aduana; posteriormente, el usuario podrá acceder al Juárez Bus, en tanto que, el retorno será a través de la línea Ex Aduana-Altavista y Ex Aduana-Canchas, la cual bajará por la Miguel Ahumada, para regresar a la avenida 16 de Septiembre.

Mientras que, en el caso de la ruta antes Poniente-Sur, ahora Pablo Gómez-Estación Aeropuerto, indicó que esta ruta ingresará a la colonia Pablo Gómez y Km 20, por la calle General Lorenzo García De La O, recogerá el pasaje, pasara por la glorieta del Kilómetro 20, tomara la carretera Panamericana, hasta llegar a la estación Aeropuerto, para que los usuarios puedan ser trasbordados al Juárez Bus, y se retornará otra de nuevo.



Explicó que, en el caso de las rutas alimentadoras el usuario únicamente validará el pasaje con su tarjeta y no tendrá que volver a pagar la tarifa; cabe destacar que, durante esta primera etapa de prueba, el costo será de 6 pesos para el público en general, mientras que, para las personas que cuenten con la tarjeta preferencial el servicio será gratuito.

En cuanto a la Línea Exprés, se habilitarán 8 unidades, las cuales solo se detendrán en ciertas estaciones, con un tiempo de frecuencia de alrededor de 15 minutos, es decir que, se detendrán cada cuarta estación, con el objetivo de reducir el tiempo del viaje.