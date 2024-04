'Estoy enamorado de Juárez'; dice Pérez Cuéllar buscando reelección

Ciudad Juárez.- El candidato de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Cruz Pérez Cuéllar, escribió en su arranque de campaña las razones que lo motivaron a buscar una reelección, dijo que aunque se siente bien con el trabajo realizado hasta hoy como alcalde, Juárez merece aún más.

El día de hoy arrancó campaña electoral el candidato por la alcaldía de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar; durante su primer día el morenista optó por una gira con los medios de comunicación para dar a conocer a la ciudadanía su arranque de campaña y las razones que tiene para buscar reelegirse como presidente municipal.

“Estoy enamorado de Juárez, soy muy orgulloso de mi ciudad, quienes me conocen saben que toda mi vida, cuando me ha tocado vivir en Chihuahua, o en la Ciudad de México siempre he hablado bien de Juárez”, dijo el alcalde con licencia, quien agregó que aunque durante su periodo como jefe de la comuna logró grandes cambios en la localidad, está consciente de que se puede mejorar.

Dijo que de llegar a la presidencia por segunda ocasión, continuará con la labor de poner en alto el nombre de la ciudad y buscará embellecer las calles de Juárez.