Equipo de porra del Cobach 7 levanta título internacional en Puerto Vallarta

Ciudad Juárez.- Integrantes del equipo de porra del Colegio de Bachilleres de Estado de Chihuahua plantel 7 levantaron el título de primer lugar en el campeonato internacional "The Magical Championship of the World".

El evento se efectuó el 24 y 25 de mayo en Puerto Vallarta, Jalisco, donde los estudiantes mostraron sus mejores acciones para obtener el galardón.

Fue en la categorpia Nivel 2 Colegial Prepa en la que el Cobach 7 destacó.

En "The Magical Championship of the World" se contó con la participación de equipos de Canadá, Estados Unidos, Colombia, Guatemala, Venezuela, Costa Rica, Nueva Zelanda, Chile y México.