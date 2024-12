Ciudad Juárez.- La Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. (Fechac) y el Gobierno del Estado entregaron este jueves equipamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital de la Mujer, con una inversión superior a los 58 millones de pesos.

José Rodríguez Villarreal, consejero del Consejo Juárez de Fechac, informó que como médico le da mucho orgullo estar en esta entrega. Como uno de los pilares de Fechac, desde el 2004 a la fecha se han invertido cerca de 850 millones de pesos en 143 proyectos, lo cual es muy importante, pues es una contribución voluntaria que realiza todo el empresariado chihuahuense.

Indicó que, según cifras de la Secretaría de Salud, en los últimos años los nacimientos disminuyeron, sin embargo, el uso de cuidados intensivos neonatales pasó del 8 por ciento al 13.5 por ciento, por lo que la UCIN se saturó y los recién nacidos debían ser trasladados a otros hospitales.

Detalló que a la entrega de equipamiento se destinó una inversión total de 36 millones 086 mil 313.24 pesos, entre los cuales se encuentran una cámara de fondo de ojo gran angular, 14 incubadoras, 14 monitores de signos vitales, nueve humidifadores con calefacción, siete ventiladores mecánicos para adulto pediátrico, dos ventiladores mecánicos para neonatales con alta frecuencia, 10 cuneros, dos campanas de flujo, tres resucitadores, un monitor de oxímetro cerebral, un monitor de función cerebral, un simulador de paciente, un audiómetro, un tonómetro, un oftalmoscopio indirecto, un radiómetro para fototerapia y analizadores de incubadoras, desfibrilación y seguridad eléctrica, entre otros.

Óscar Ibáñez, representante de la gobernadora en Ciudad Juárez, mencionó que está muy contento desde que Maru Campos asistió al nosocomio, por lo cual se echaron a andar los mastografos y ahora a esta unidad.

Refirió que a este hospital vienen mujeres a aliviarse que no tuvieron la oportunidad de recibir un tratamiento prenatal, por lo cual agradeció en nombre de la gobernadora el apoyo de Fechac.

Gilberto Baeza Mendoza, secretario de Salud, declaró que no puede existir un gobierno desvinculado de la sociedad, no puede cerrarse cuando el sector empresarial se suma a iniciativas como estas, no solo en este, sino en varios proyectos.

Relató que él mismo vivió la experiencia de que sus dos hijos estuvieron en un área de cuidados intensivos, por lo cual dijo que sabe la importancia de que está unidad este bien equipada.

Asimismo, Sofia Galindo Lozana, directora del Hospital de la Mujer, informó que al año atienden a cerca de 276 mil mujeres en edad fértil, con un promedio de 347 nacimientos por mes, de los cuales el 13 por ciento de nacimientos necesitan una atención especializada.

En el evento también estuvieron presentes Norma Yadira Lozano, coordinadora del Consejo Juárez de Fechac; César López, director médico del Hospital General de Juárez; el director de la Región Sanitaria Juárez, Rogelio Covarrubias y más funcionarios.