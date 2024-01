En las redes de Aras: la estafa web, los afectados y el prófugo

Ciudad Juárez.– “Somos una empresa consultora en colocación de capital, nuestro objetivo, generar ganancias a nuestros asociados mediante la distribución de su capital”, así se presenta en redes sociales Aras Investment Business Group, S.A.P.I. de C.V., y en su sitio web hay tres opciones en el menú principal: Ideas para Invertir Dinero, Creditos para Emprendedores (sic.) y Quiero Emprender un Negocio; en el interior de estas opciones también se encuentra una leyenda que dice: Somos una empresa regulada por la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores).

En un edificio de 12 pisos, en la Torre Azenzo, en la ciudad de Chihuahua, Armando Gutiérrez Rosas, alias “El CEO Aras”, y su equipo; tuvieron todo lo necesario para crear una fachada de empresa para realizar una gran estafa, conocida como el esquema Ponzi, un plan que inició en 2015 y afectaría a miles de chihuahuenses. Dejaría a adultos mayores sin sus ahorros, dejaría a mujeres emprendedoras en la ruina y a otras víctimas, algunas ya fallecidas, como el caso del esposo de Marisela Romero.

Hubo más de 18 mil afectados, pero solo 6 mil querellas y solo se judicializaron 3 mil 498 casos. De las carpetas judiciales, los daños económicos cuantificados solo por la fiscalía del estado son de 884 millones 411 mil 432.55 pesos y 3 millones 180 mil 533.02 dólares.

Armando Gutiérrez Rosas, alias “El CEO Aras”, está prófugo. Mientras tanto, personas como Marisela se resignan a ser parte de las familias estafadas que no pudieron ni siquiera judicializar su caso.

La llegada de inversionistas, víctimas de Aras, se debió mayormente a la recomendación de amigos o familiares y a una enorme fachada en campañas en redes sociales (Facebook, X, YouTube e Instagram) que incluyó celebridades nacionales, equipos y deportistas y otras estrategias de marketing, como los testimonios. El uso de redes para las campañas expone cómo la gran estafa de Gutiérrez se basó mucho en la combinación de publicar altruismo, promociones, regalos y mentiras en cada post, que finalmente influyó para que la estafa fuera masiva.

En este recuento tratamos de desglosar el uso de las redes de Aras para consolidar su estafa.

Primero, los Ponzi

El italiano Carlos Ponzi fue el creador de un esquema de estafa tipo piramidal, consiste en una operación fraudulenta de inversión que implica pagar intereses (ganancias) a los inversores de su propio dinero o del dinero de los nuevos inversores.

En 1920 Ponzi estafó a miles de estadunidenses en Boston haciéndoles creer que invertían en un negocio que les daría grandes ganancias. En total, su gran estafa fue por 20 millones de dólares (unos 230 mdd actuales). Esta estafa piramidal por eso lleva su nombre y sigue siendo utilizada, incluso inversores avanzados caen en estos fraudes.

El ejemplo más importante y actual de estos estafadores es el caso de Bernard o “Bernie” Madoff, el creador del mayor esquema Ponzi de la historia en Nueva York, en las narices de Wall Street. En 2009, Madoff fue sentenciado a 150 años de prisión y su estafa se valoró en 68 mil millones de dólares. “El Monstruo de Wall Street” (título de un documental del caso) falleció en la prisión de Butler, Carolina del Norte, a los 82 años, el 14 de abril de 2021.

Inspirado en estos estafadores, criado en la colonia Ponce de León de la ciudad de Chihuahua, un hombre escuálido, con un aire vampiresco, de orejas grandes, con una apariencia frágil, pero con una gran capacidad para mentir, sale a la luz pública a finales de 2021, es acusado de orquestar la estafa Ponzi más grande de la historia del estado. El prófugo se llama Armando Gutiérrez Rosas, de 37 años, por ahora se ofrece una recompensa de hasta 5 millones de pesos a quien aporte información para su captura.

Cronología de las redes de Aras

La propia creación de esta empresa fraudulenta es imprecisa, pero la compañía sugiere su origen en 2015. En un video oficial de YouTube, Aras hace la propia cronología de su fachada: “Nuestra historia comenzó en 2015, cuando surgió la idea de crear Aras Business Group después de realizar una colocación mínima en oro $5,000.00 a partir de ahí se descubrió un modelo de negocio atractivo”.

En 2016 “el sueño se materializó con nuestros primeros clientes… emprendedores y pequeños empresarios”. En 2017, “se añade la compra y venta de bienes raíces {…}”. Para 2018 se habla de la inclusión de más socios: “Key Partners: se integran socios clave para darle mayor empuje al negocio”.

El año 2019 fue clave para la fachada del esquema Ponzi y proteger la estafa masiva: “La empresa cambió su denominación como una S.A.P.I. para poder dar inicio con el proyecto de expansión”. Su oficina matriz estaba en la ciudad de Chihuahua.

Una Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI) se encuentra regulada, además de la Ley del Mercado de Valores, en lo no previsto por esta, por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Pero en realidad, Aras no estaba regulada ni supervisada por las autoridades correspondientes, algo que revelaría la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) hasta noviembre de 2021.

Redes y pandemia

El 6 de junio 2019, Aras comenzó en Facebook las primeras promociones de la empresa: “Conoce tus ganancias: Aras Inversiones Múltiples”, además compartían información financiera de medios nacionales especializados.

En otro punto del mundo, a finales de 2019, en el mercado Huanan de Wuhan, China, un virus comenzó a propagarse. En México, el primer caso de covid-19 fue detectado el 27 de febrero del 2020. Pasaron 64 días hasta el primer caso diagnosticado, los contagios aumentaron, se multiplicaron. El 11 de marzo, la Organización Mundial de Salud determinó que era una pandemia. El 17 de marzo se confirmó el primer caso en Chihuahua.

Todo se paralizó, la mayor parte de los trabajos y la vida cotidiana pasó a una vida virtual, a redes sociales. En el internet se volcaron las actividades de la mayoría de las personas, era una época para sobrevivir, había miedo e incertidumbre económica.

Para Aras el viento soplaba a su favor, las personas tenían que sobrevivir y la mayoría de las autoridades se limitaron por la contingencia.

Aras ofrecía ganancias desde el 8 hasta el 10 por ciento en “inversiones” sin ningún aparente riesgo.

2020 convirtió a Aras en una empresa altruista, como ellos mismos comparten en su historia: “Surge Apoyos Aras: asociación dedicada a diversas labores altruistas y de beneficio social”.

En su perfil de FB Aras publicó en abril donativos a la Secretaria de Salud del estado y al hospital Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de cubrebocas y overoles. Paralelo a esto, promocionaban invertir desde 10 mil pesos, con un bono de 20 por ciento adicional de ganancias “para mamá”.

El 11 de mayo de 2020 compartieron el primer aniversario de Aras, lo que es cuestionable: ¿olvidaron “el origen” en 2015? o ¿hicieron referencia a su registro como SAPI?, cuando iniciaron “la expansión” de la estafa, es decir, cuando encubrían el fraude masivo. El 1 de junio de 2020 Aras ya tenía a 3 mil víctimas, publicó: “Celebramos a más 3 mil clientes satisfechos”.

El 24 de julio de 2020 Aras mostró en FB un video con el mapa de la red de sus primeras seis sucursales, la oficina matriz en la Torre Azenzo de la ciudad de Chihuahua; en Monterrey, en la avenida Fundidora #501, local 131 de Cintermex; en Guadalajara, en el Green Wall Business, en la calle Rioja #2914; en León una oficina en Maktab Business Center, en la calle La Morena 120; en Cancún en Nex Offices, en el Orvit Corporate Center. Piso 5, Ave. Monte Miranda #17, y en la capital del país, en la imponente Torre Diana en la calle Río Lerma 232. En esta publicación, además, anunciaban la próxima apertura de su séptima oficina en Plaza Paseo Independencia en Torreón, Coahuila, inaugurada finalmente el 20 de octubre de 2020.

En su historia de YouTube publicaron la inauguración de las primeras 13 sedes: Ojinaga, Delicias, Cancún, Mazatlán, Torreón, Guadalajara, Monterrey, Cdmx, Juárez, Cuauhtémoc, Tijuana, Memphis y Phoenix.

El 30 de octubre de 2020, Aras abrió su perfil de Twitter, ahora X. Las campañas de clips y celebridades se reforzaron.

Celebridades, equipos y atletas

Después de una campaña de marketing constante, comenzaron a anunciar transmisiones en vivo donde participaron actrices de Televisa como Mariana Botas, Jessica Segura, Daniela Luján, esto para un evento el 20 de noviembre de 2020.

Siete días después anunciaron la apertura de su oficina en Ciudad Juárez, donde Lorena Perales Leyva aparece como directora de Finanzas de Aras. El 1 de diciembre llegaron a Cuauhtémoc.

El 1 de diciembre 2020 hizo su primera aparición en un en vivo “El CEO Aras”, Armando Gutiérrez, con un mensaje que apenas se escucha, entre otras cosas: “somos los chihuahuenses que más hemos apoyado a los chihuahuenses”. Sin carisma, con una apariencia desmejorada, con el equipo de Aras detrás, bajo la Torre Azenzo, repitió constantemente la importancia de “la confianza” a sus clientes y el agradecimiento de “seguir confiando” y recalcó el altruismo de la empresa durante la pandemia. También anunció que Aras incursionaría en la minería y agregó “somos la única empresa que ofrece garantía inmobiliaria por su capital”. Esta publicación recibió unas 2 mil 600 reacciones positivas, clientes comentaban su agradecimiento y bendiciones al “CEO Aras”.

En las siguientes publicaciones hicieron públicos más donativos. El 9 de diciembre anunciaron una sucursal en Tijuana y presumieron a más de 7 mil inversionistas.

En la publicación de una nueva sede en Cancún (17/12/2020), un usuario de nombre Alex Núñez les preguntó: ¿Ya se dieron de alta en Condusef? El administrador de Aras respondió: ARAS está legalmente constituida, además cumple con los lineamientos para poder ofrecer este servicio. Nos apegamos a las reglas establecidos en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, Ley ISR, la Ley del Mercado de Valores.

Si deseas conocer más detalles sobre cómo estamos regulados, un consultor ARAS te puede contactar personalmente...

Aras mentía públicamente en sus redes sociales de que era ente financiero legal. Pero ni usuarios, clientes o autoridades cuestionaron nada.

Las palabras y frases que más se repetían en sus redes sociales eran: confianza, crecimiento, gracias, somos una empresa sólida, familia, éxito, tranquilidad, seguridad y soñar. Donativos, altruismo y solidaridad, inauguración de sucursales era su fórmula en redes.

En Noche Buena (24/12/20), la presidenta de Aras Group, Alma Angelina Ramírez Hinojosa, a través del mismo perfil, dio un mensaje de Navidad, leído y desangelado, en el mensaje reiteró el altruismo y la reflexión por la pandemia.

El 28 de diciembre 2020 festejaron a sus primeros 10 mil seguidores en FB, la página alcanzó 29 mil.

Con más de 7 mil inversionistas la gran campaña de celebridades, equipos deportivos, apoyo a atletas, torneos y regalos, Aras se consolidó en 2021.

En su video de historia lo resumen así: “2021 Inauguración de oficinas en Parral, León, Mérida y Campeche.

Aras es patrocinador oficial de eventos, equipos deportivos y deportistas que incluyen: Los Mineros de Parral, Xolos de Tijuana, Club Necaxa, el triatleta Aarón Reza y los marchistas Horacio Nava y Andrés Olivas”.

En FB y X alternaban promoción de inversión, clips de actividades altruistas y eventos deportivos o con celebridades.

El 7 de febrero 2021 publicaron una foto de cuatro personas de espaldas que forman el nombre ARAS en el Súper Bowl LV en Tampa, Florida. Un usuario de nombre Carlos Eduardo Mendoza los cuestionó: Con razón no depositan el día que es? si se andan paseando el supero bowl (sic).

En marzo, difundieron altruismo y campañas para “invertir con amor”. El 18 de febrero impulsaron Aras USA.

El 13 de marzo 2021 Aras obtuvo el distintivo ESR (Empresa Socialmente Responsable), un distintivo otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía junto con la Alianza por la Responsabilidad Social en México.

El 23 de abril 2021 anunciaron su participación en el Golf Cup Tour Stars & Celebs en Hidalgo, los deportistas e invitados lo promocionaron en todas su redes digitales. Las actividades de Apoyo Aras se intensificaron.

El 17 de marzo de 2021 abrieron la cuenta de Aras USA en Instagram, presumieron 15 mil asociados, “Do more with your money, Call now 877 9802727”.

El 14 de mayo 2021, Aras celebró 6 años de aniversario: ¡Gracias a ti, Aras celebra su #Aniversario número 6! (Recordemos que el 11 de mayo de 2020, festejaron su primer aniversario). Anunciaron un ciclo de conferencias, Aras Virtual Fest, y el cierre con el concierto del grupo Sin Bandera, esto del 24 a 28 de mayo. Luis García, Yordi Rosado y Marco Regil promocionaron el evento en redes.

Después de estos posts se anunciaba a los ganadores de un viaje a Cancún. Para junio se mostraron como patrocinadores de Los Mineros de Parral (equipo de beisbol), en soccer con los Xolos de Tijuana (equipo de la familia Hank).

Aras anunció dos conciertos, uno en Chihuahua con Aleks Syntek y Carolina Ross y otro en Juárez a principios de junio con Emanuel y Mijares, los artistas hicieron sus clips de invitación al evento.

El 23 de julio de 2021 Aras limitó los mensajes en su perfil de Facebook, ante las crecientes quejas de los clientes que no recibían su dinero a tiempo, los mensajes comenzaron a aumentar.

Jerseys, boletos, festivales con globos aerostáticos, patrocinios a atletas olímpicos, etc., pero los comentarios en redes estuvieron limitados por Aras a partir de esa fecha y comenzaron con otra campaña de marketing muy fuerte: “Las 30 historias de éxito Aras”, supuestos testimoniales de sus clientes, donde las personas leían un guion, la mayoría pequeños comerciantes o personas jubiladas.

Giovana Balcorta, Manuel Otero, Joel Ramírez, Gabino Martínez, Samuel Vázquez, Lilean Gaona, Miguel Murguía, Exsiquio Rivas, Renata Robles, Ciel Chacón, María Irigoyen, Jonathan Erives, Francisco Ramírez, Diógenes Bustamante, Daniel Ibarra, Luisa Estevane, Connie Villegas, Ángel Rojas, Carolina Baca, Carmen Cazares, Carolina Chacón, dieron testimonio para esta campaña de Aras.

Desde los primeros meses de 2021, usuarios notaron que los pagos de ganancias se atrasaban, pagaban en una primera ocasión y después cortaban los pagos (de acuerdo con los testimonios de las víctimas).

El 27 de septiembre 2021 la campaña de Aras llegó a medios de comunicación con publinotas (notas pagadas). Un diario publicó una entrevista a “El CEO Aras”, en esta destacaban la solidez de la empresa, sin cuestionar las faltas de pagos a clientes. Este tipo de entrevistas comenzaron a replicarse en otros periódicos de Chihuahua y en medios digitales. Ninguna de las notas publicitarias de estos medios mencionó la inconformidad de los clientes. El CEO confirmó la existencia de unos 15 mil clientes, cambiando de nuevo la información sobre la historia de Aras, dijo que iniciaron con la minería y después los bienes raíces. Pese a que los comentarios de la publicación compartida en redes fueron limitados, algunos clientes cuestionaron la falta de pagos.

En esa misma fecha el medio nacional Milenio publicó la participación de Aras en la Feria Aeroespacial México (Famex), a donde acudió la delegación de Gobierno del Estado de Chihuahua.

Partidos del Necaxa, más publinotas, patrocinios a deportistas y la Miss México 2021 Karolina Vidales, participaron en otras publicaciones de Aras.

Otro recurso de sus campañas en redes fue el lanzamiento de su Podcast en Spotify, Amazon Music, Google Podcast y Apple Podcast. En el primer capítulo (agosto 2021) puntualizaban la falta de cultura financiera de los mexicanos, como una ironía del esquema Ponzi que había usado y había llegado a su declive ese año, pero los pagos se atrasaban, delatando que el dinero se acababa.

‘Me invitó una amiga’

“Me invitó una amiga que conocía a una persona que la había invitado, nos dio confianza por cómo hablaba y de ahí empezamos a invertir. Yo usé el nombre de mi esposo porque en ese entonces no tenía una cuenta bancaria y como yo compruebo ingresos a Hacienda, no quería que ese dinero se mezclara, eran unos ahorros que yo tenía”, compartió Marisela Romero, una comerciante capitalina.

“Del primer contrato (el 9 diciembre de 2020, por 250 mil pesos) recibimos un pago, nos iban a dar un 7.5 por ciento anual si invertíamos más, así que hicimos varios contratos, otro por 110 mil pesos, el 14 abril 2021, ahí supuestamente iba a ser el 8 por ciento y otro contrato por 50 mil pesos, uno a nombre de mi hijo”. Marisela no puso puntual atención al contrato, ni cuestionó los registros de la empresa, eran “muy públicos” y ninguna autoridad los había puesto en duda, consideró.

El 7 de octubre de 2021, Aras anunciaba una charla con Adela Micha, parte del evento Saga Live, transmisiones en vivo por redes sociales.

“Ya para el 10 octubre (de 2021) estaba por vencer mi contrato, me dijeron que me iban a devolver mi dinero en diciembre, no nos regresaron nada”. Marisela y su amiga fueron a retirar, no les devolvieron nada y les empezaron a dar vueltas.

Otros clientes en redes sociales como Airam Orozco, comentaron: “yo sí recibí los dividendos en tiempo y forma, pero mi capital es el que todavía no recibo, mi fecha de contrato era 29 de Marzo - 29 Septiembre. Siendo hoy 11 de Octubre, sigo en espera” (sic).

Miles de casos comenzaron a delatar el proceso natural de quiebra del esquema Ponzi.

Aras seguía participando en eventos, como el onceavo Congreso de Turismo Médico en Chihuahua. Otro medio nacional, Reforma, publicó la participación de Aras en este evento, Miguel Gilberto Coronado Rivera, gerente de ventas de Aras, ofreció la entrevista. Las muestras de “Me Enoja” comenzaron a ser más notorias en sus publicaciones, aunque limitaban comentarios, se publicaron muchas dudas e inconformidades.

Finalmente la CNBV emitió un comunicado (17 de noviembre de 2021), donde informaba que Aras “NO es una entidad financiera {…} por lo tanto, NO forma parte del sistema financiero en México”. Agregó el aviso: “Cabe precisar que la sociedad ARAS NO puede solicitar o promover la obtención de recursos de persona indeterminada en medios masivos de comunicación, ni obtener o solicitar de cualquier persona fondos o recursos de manera habitual o profesional u ofrecer inversiones y rendimientos”.

“Desgraciadamente, mi esposo murió”. El contrato firmado con Aras decía que en caso de fallecimiento ella sería la beneficiaria.

“En fiscalía me dijeron muy claro: esto no se va a solucionar, mire ni le meta dinero al dinero tirado porque esto lo hizo gobierno para calmarlo pero esto no se va a solucionar”.

Marisela no quiso insistir, luego de que en fiscalía la desalentaran, no acudió más. “Perdí mis ahorros, dejamos de hacer cosas y pagar cosas por gente mañosa como esa. Uno trata de trabajar bien, no para que gente nos engatuse y se lleve lo poquito que hemos ganado, hubo otra gente mayor que yo, que sus pensiones la perdió, o sus casas”.

Sin justicia

El esposo de Marisela no pudo presentarse en la FGE en vida por problemas de salud. Marisela acudió a fiscalía cuando el falleció, la agente que la atendió la persuadió a que no hiciera nada, sin embargo, ella conservó los estados de cuenta, el contrato, comprobantes, etc.

Marisela y su esposo no leyeron a detalle el contrato firmado con Aras, en total, ella asegura que invirtieron 450 mil pesos con Aras. “Hicimos varios contratos porque nos decían que si metíamos más dinero a cierto plazo nos iban a dar más porcentaje de ganancias”.

Marisela es comerciante, ese era su ahorro de años. Ella había perdido a un hijo antes y cuando se descubrió el fraude, perdió a su esposo (en 2022). “Me quedé viuda, casi me suicido cuando mi esposo fallece. Pensé: ¿qué voy a hacer con las deudas?, me van a comer…”.

El esposo de Marisela era mecánico, pero después de darse cuenta del fraude comenzó a enfermarse, el estrés de no poder pagar sus deudas y no recuperar el dinero, lo comenzó a enfermar. “Le dio un infarto de la desesperación, de todo lo que debíamos, yo me sentía culpable porque fui la que le dije —ándale‚ vamos a hacerlo—. A él no le gustaban las deudas, queríamos poner un tallercito para tener más tiempo con la familia {…} me siento culpable”.

“Cuando me dijeron que no iban a resolver nada, tampoco me quisieron aceptar la denuncia en fiscalía por estar a nombre de mi esposo”.

El destape

El sitio oficial de Aras y sus redes sociales continuaban negando todo, pese al comunicado de la CNBV. Fue hasta el 3 de noviembre 2021 que la Fiscalía General de Estado (FGE) comenzó a sumar querellas por el delito penal de fraude en contra de Aras.

En Facebook continuaba Aras publicando entrevistas. René Vargas, vocero de la empresa, aseguraba que había solvencia para pagar a clientes. El 6 de noviembre el mismo vocero dijo: “No estamos en quiebra, estamos pasando por una etapa de contingencia… ofrecemos una disculpa por los inconveniente”. El departamento jurídico de la empresa empezó a desinformar a sus clientes, les empezó a ofrecer convenios a cambio de que no interpusieran una demanda en fiscalía, de acuerdo a clientes, como Marisela.

Dos días después del comunicado de la CNBV, que destapaba a Aras como una empresa fraudulenta, “El CEO Aras” transmitió en vivo acompañado de su abogado (Emilio Hernández). Con absoluta frialdad y sonriendo a la cámara, Armando Gutiérrez Rosas dijo: “siéntanse tranquilos de que estamos trabajando {…} sé que hay mucho enojo, sé que hay mucha decepción {…} son contingencias que surgen”, luego cantinflea con calma y finalmente comentó: “además de que algunas de nuestras unidades de negocios están detenidas y dejaron de producir”. El cantinfleo fue constante, luego habló de los 6 meses en que estarían suspendidos los pagos por la falta de operación de una mina. Volteó a la derecha constantemente, recibiendo indicaciones. El abogado participó para justificar por qué la CNBV les prohibió recibir fondos para inversiones, en esta parte “El CEO Aras” no dejó de mirar de frente a la cámara, volvió a sonreír y pidió “que los busquen”, “queremos escucharlos” y canalizó a los clientes a redes sociales y números telefónicos. “No queremos que perciban que los estamos abandonando, que los estamos dejando a su suerte”, un discurso que habla de percepción y no de hechos, es decir, abiertamente admitió que solo le preocupaba la “percepción” que tenían los clientes.

En este video también surgió el nuevo discurso de Gutiérrez, en donde ya no era él el responsable, sino el equipo de Aras, la empresa “no es mía, es de todos los presentes, es de todas las personas que aportamos y que somos accionistas de esta empresa”. Sobre los comentarios negativos apeló, también “hay grupos de oración”, apoyando su discurso a las creencias religiosas, al apego, al cariño y a “las personas positivas”. En la sección de preguntas y respuestas reiteró los siete meses de suspensión de pagos.

Lo que desconocían los clientes que escuchaban esta declaración es que desde abril de 2021, “El CEO Aras” ya había vendido sus acciones, fue el primer paso para preparar su escape. Las Juntas laborales ya tenían apiladas las denuncias por incumplimiento de pago a sus empleados, pero él ya no era parte de la empresa.

Cuando en el en vivo le preguntaron si Aras y Fibra Millenium (otro esquema Ponzi paralelo, con sede en Tamaulipas, pero con clientes en Chihuahua) estaban relacionados, solo rechazó la información.

Lo cierto es que en ese momento Aras sumaba 80 querellas en la FGE, mientras Fibra Millenium 109, por el mismo tipo de fraude. Además, había más empresas estafando con el esquema Ponzi en Chihuahua, Vitas Financial; sumaban cerca de 90 demandas en ese momento las empresas: Sueña, Era Capitalinver, y en Juárez, JBI Businness comenzaron a ser señaladas por sus clientes.

“El CEO” continuó su exposición con consejos financieros, en lo que reiteró que la mina La Morita (que en realidad era propiedad de la empresa Camex S.A. de C.V.) seguiría produciendo “para sacarlos del bache”, e incluso habló de aprovechar la extracción de Zinc y otros metales, toda esta información sin sustento legal público. “Estamos también viendo el asunto con las autoridades para poder vender algunos inmuebles para poder seguir”.

La aceptación en FB de este video obtuvo mil 100 “me gusta”, 618 me encanta y 572 “me enfada”. Esto permitió apreciar el poder del discurso de este tipo de “mesías de las financias”, quien mentía sin mover la mirada de la cámara.

El 30 de noviembre, Aras publicó un comunicado en donde puntualizó que “acataremos la ley”.

La última publicación de Aras en el perfil de X fue el 20 de diciembre de 2021.

El 25 de diciembre 2021 Aras se constituyó como nueva sociedad mercantil en Panamá a espaldas de sus clientes inversores, arrojaron las investigaciones del caso. En el momento en que comenzó la crisis piramidal, este cambio les permitía mover recursos a un paraíso fiscal.

Gutiérrez ya no tenía lazos legales con Aras, solo alistaba su salida del país. Las sucursales de Aras comenzaron a desmantelarse.

El 2 de enero de 2022 la empresa Aras continuó publicando videos de altruismo y recordando la resiliencia por la pandemia, el siguiente proyecto de apoyo sería La Plaza de Toros “La Esperanza” (11 de enero). El 16 de enero de 2022 publicó el primer video sobre esta remodelación en la capital del estado.

El 28 de enero volvieron a emitir un comunicado sobre la “atención y seguimiento” de la empresa a clientes. El 4 de febrero siguieron “agradeciendo la confianza de clientes”. El 21 de febrero “El CEO” volvió a dar consejos financieros a sus clientes. El 4 de marzo pidió a clientes evitar la violencia, ya que el 2 de marzo un auto estacionado en un domicilio ubicado en las calles Cristóbal de Virues y Miguel Ángel Méndez en la colonia Ponce de León fue baleado, el fiscal Fierro comentó que pudo tratarse de un auto-ataque a un exescolta del “CEO”.

El 10 de agosto de 2022 Aras volvió a compartir un comunicado en donde solicitó la destitución del fiscal de la Zona Centro.

El 16 de agosto continuó su campaña contra el fiscal. El 14 de septiembre solicitaron a sus clientes denunciar al SAT y a la Prodecon las irregularidades (como faltas de comprobantes fiscales).

El último mensaje en FB fue un comunicado del 20 de septiembre de 2022 en donde aclaraban que la “empresa no daba información telefónica”, desacreditaron a medios de comunicación y a la Fiscalía.

La actuación judicial

El caso Aras se dio entre la salida del gobierno estatal de Javier Corral y la entrada de la actual gobernadora María Eugenia Campos (8 de septiembre 2021), por lo que ha habido tres fiscales generales y tres fiscales de Distrito Zona Centro: Carlos Mario Jiménez Holguín (con el fiscal general, César Augusto Peniche Espejel); Francisco Martínez Valle (con el fiscal general, Roberto Fierro) y actualmente, Heliodoro Araiza Reyes (con el fiscal general César Jáuregui).

Fue hasta el 5 de abril de 2022 que la FGE capturó a Óscar Gonzalo H. M. (se le ejecutó la orden de aprehensión cuando pretendía huir por uno de los puentes internacionales de Juárez); Sergio Armando G. C. (fue arrestado a la Avenida Luis Pasteur Sur, de la Colonia Centro, en la ciudad de Querétaro), así como a Diana Ivonne C. P., (aprehendida tras un cateo en un domicilio de la calle Cantera Alpi, del Fraccionamiento Cantera Etapa I, en Chihuahua), como probables responsables de los delitos de fraude y asociación delictuosa.

El 10 de junio del 2023 bajo la causa penal 0681/2022, en perjuicio de 14 víctimas del caso de Aras Investment Business Group, S.A.P.I de C.V., por un daño de 14 millones 796 mil 250 pesos y 5 mil dólares, fue detendida Sandra Jocelyn R. L., prima del "CEO de Aras, en Monterrey., Nuevo León.

Apenas el 5 de julio de 2022, la FGE ofreció una recompensa de hasta 5 millones de pesos a quien dé información para la captura de Armando Gutiérrez Rosas, alias “CEO Aras”. En el sitio oficial de Interpol no hay ficha roja en busca del estafador.

En agosto de 2022 se llevó a cabo la audiencia masiva con la causa 2180/2022 por un bloque de 300 carpetas.

El 18 de octubre de 2022, el fiscal general Roberto Javier Fierro Duarte y el fiscal de Zona Centro Martínez Valle atendieron a manifestantes en fiscalía, les anunciaron audiencias públicas por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), con las primeras 600 carpetas que había. Ese mes se realizó otra mega audiencia con 400 denuncias.

El 16 de enero 2023 César Jáuregui Moreno fue nombrado fiscal general del estado en sustitución de Fierro Duarte, después del sangriento motín y fuga de 30 reos del Cereso 3 de Ciudad Juárez, ocurrido el primero de enero 2023. El 26 de julio entró en funciones Heliodoro Araiza Reyes como fiscal Zona Centro, en sustitución de Martínez Valle.

El 17 de enero 2023 fue detenido, acusado de extorsión, un agente de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Rubén Trevizo Ruiz uno de los encargados del caso Aras. El abogado de la empresa Hernández Mata, acusó al agente de que llevaba un mes viviendo en la propiedad del “CEO”, ubicada en la calle Circuito Lomas del Cedro.

Durante enero y febrero de 2023 se realizaron las audiencias masivas tercera y cuarta. Mientras, en Hidalgo del Parral se sumaron 125 casos. El 8 de febrero se realizó la quinta audiencia masiva (0241/2023) con 450 carpetas, otro número igual de casos se sumaron en abril. En junio (cerca de 500 denuncias) en la séptima audiencia. El 6 de julio la octava audiencia (1817/2023). La novena audiencia fue el 19 de septiembre (2942/2023) con 500 casos. El 4 de diciembre se llevó a cabo una audiencia más bajo la causa penal 3506/2023.

Se han dado a conocer las causas penales: 720/2022, 681/2022, 2180/2022, 0241/2023, 747/23, 1817/2023, 1966/2023, 2942/2023 y 3506/2023, sobre el caso.

El 21 de septiembre de 2023, la Comisión de Bolsa y Valores estadunidense (SEC por sus siglas en inglés) emitió un boletín en donde dio a conocer que la comisión presentó cargos en contra de Aras por defraudar por 15 millones de dólares a 450 estadunidenses: “Desde marzo del 2020 hasta noviembre del 2021, Gutiérrez Rosas recaudó dinero de inversores minoristas en EUA con el supuesto propósito de invertir en operaciones inmobiliarias y mineras de Estados Unidos en México, prometiendo a los inversores rentabilidades mensuales de hasta el 10%”, versa el comunicado.

Los acusados ante la SEC son: Armando Gutiérrez Rosas, María de Lourdes Tolentino Roque, Diayanira Rendón Trejo, Efrén Norberto Quiroz Gardea y Luis Ricardo Quiroz Gardea.

El 29 de diciembre se dio lectura a la sentencia de la causa penal 3506/2023. En esta se ordenó la disolución de la moral (ARAS Business Group), se decretó que los bienes decomisados a la empresa y responsables pasen a formar parte de un Fondo de Atención a Víctimas (un fideicomiso) y el total se entregué de manera proporcional a las víctimas.

Por el momento se deben respetar los tiempos del proceso judicial, dieron a conocer los fiscales en rueda de prensa (18 de diciembre), primero, que la sentencia sea radicada y entregados por escrito los detalles con los que se procederá a crear el fideicomiso que administre los bienes embargados, las ventas de los mismos y los porcentajes en términos proporcionales a que tendrán derecho las víctimas.

El principal acusado de la gran estafa chihuahuense continúa libre.

El prófugo y las víctimas

“Sobrevivo con la ayuda de dios, le pido mucha fortaleza, ya que tengo miedo hasta de confiar en alguien”, comparte a Marisela. “He estado pagando las deudas, me dio anemia, me dio hasta lo que no”.

“Apenas lo estoy aceptando, no me gusta deber y soy una persona de palabra, así me enseñaron. He ido pagando lo que me prestaron, con trabajar y nada más que trabajar”.

Marisela tiene a otro hijo, tiene que ver por su familia sola.

Sobre el “CEO Aras”, ella opina: “con tanto tiempo para que huyera, para mi que hasta las autoridades le dijeron que se fuera, yo no creo en las autoridades {…} una persona sin escrúpulos no merece estar vivo, no solo a mí me hizo daño, a tantas personas, yo aún puedo trabajar, pero hay gente que ya no puede, no tiene perdón {…} Me gustaría que estuviera prisionero, que vea lo que siente estar prisionero, nos dejó prisioneros a las deudas”.

Hasta la fecha, tanto las redes sociales de la empresa, como su sitio oficial continúan públicas y activas, sin el mensaje de una autoridad sobre el fraude que cometió esta empresa, del Ponzi chihuahuense, Armando Gutiérrez Rosas no hay rastro.

Actualmente, la empresa Yox Holding es señalada por inversionistas chihuahuenses por falta de pagos, lo que podría destaparse pronto como otra estafa de esquema Ponzi.

