De Aras a Yox: Fraudes desfalcan a chihuahuenses

Ciudad Juárez.- Miles de personas son víctimas de fraude cada año en el estado, la ciudad de Chihuahua es en donde ocurre más frecuentemente este delito. Hay un registro de 2 mil 587 denuncias acumuladas de 2015 a noviembre 2023 (datos de ID 360 de Ficosec) esto coloca a la capital del estado en el lugar octavo lugar nacional. El año pasado, hasta noviembre había 256 casos. El caso de Aras, es el más emblemático con más de 18 mil 800 inversionistas afectados, 6 mil 300 querellas en la Fiscalía del Estado, de las cuales se han judicializado 3 mil 498, en daños que rebasan los 884 millones de pesos y más de 3 millones de dólares.

Ahora, la empresa Yox Holding S.A. de C.V. está en la mira de varias fiscalías del país, la FGE de Chihuahua suma desde el pasado viernes (12 de enero) 28 querellas en contra de la empresa, sus clientes la acusan de fraude. Este mismo fin de semana, la fiscalía dio a conocer: “como parte de las primeras investigaciones del caso, fue asegurado un edificio ubicado en la avenida Insurgentes 3326, colonia Ángel Trías de la ciudad de Chihuahua”, este edificio es conocido como la Torre Xoy.

Aras, la estafa ‘Hecha en Chihuahua’

Actualmente el CEO de Aras Investment Business Group, S.A.P.I. de C.V., Armando Gutiérrez Rosas se encuentra prófugo. Las primeras querellas contra Aras se presentaron hasta el 3 noviembre de 2021, cuando los pagos comenzaron a fallar, “El CEO” tuvo el suficiente tiempo para transmitir videos en redes sociales un mensaje (en 19 de noviembre 2021) para “calmar a inversores” y pedirles más “confianza y paciencia”. Un número importante de víctimas no denunciaban su caso ante las autoridades, hacían lo que Gutiérrez Rosas y los asesores de Aras les decían, “esperar”. Dicho abuso de confianza fue suficiente para que Gutiérrez Rosas huyera, “desapareciera” y a pesar de que la estafa se destapara públicamente.

Aras inició en 2015, pero el año 2019 fue clave para la fachada de la empresa y orquestar su estafa masiva, la empresa cambió su denominación como una SAPI (Sociedad Anónima Promotora de Inversión).

Jubilados, ahorradores, emprendedores, comerciantes, personas que enfrentaban la pandemia y perdían a sus seres queridos, enfrentaron a un nuevo drama perdieron su dinero, años de trabajo y esfuerzo. Tal es el caso de Marisela Romero, una comerciante que acudió por recomendación de una amiga a invertir a Aras, el contrato estaba a nombre de su esposo, quien falleció de un infarto a consecuencia del estrés que le ocasionó la pérdida de su inversión, además el tiempo de la querella lo intentó hacer a destiempo, lo que ocasionó que su caso no fuera judicializado. “Ya para el 10 octubre (de 2021) estaba por vencer mi contrato, me dijeron que me iban a devolver mi dinero en diciembre, no nos regresaron nada”, compartió en entrevista para Revista Net (194/enero).

En cuanto al caso judicial, hubo cuatro personas detenidas, todas actualmente están bajo arraigo domiciliario, entre estas, una prima de Gutiérrez Rosas. “El CEO”, Armando Gutiérrez continúa libre, se ofrecen 5 millones de pesos a quien ofrezca información para su arresto.

De Aras a Yox

Además del caso Aras, otras empresas ha estafado a los chihuahuenses sin que ninguna autoridad las frene. Las otras empresas que han sido investigadas y destapadas son: Vitas, Fibra Millenium, Sueña, Era Capitalinver, y en Juárez, JBI Businness, entre otras.

Actualmente Yox Holding SA de CV, con sede en Jalisco, comienza a sumar querellas en la FGE de Chihuahua el propietario es el venezolano Carlos José Lazos Reyes, quien no ha dado la cara a sus clientes, a quienes dejó de depositarles hace unos meses, lo que apunta a otro esquema Ponzi, en el cual el quiebre de la empresa se da por la falta de nuevos incautos que a su vez pagan las supuestas ganancias a los primeros clientes. La empresa tenía oficinas en Guadalajara, Querétaro, Chihuahua, Monterrey, Durango, Tijuana, Aguascalientes, Michoacán, Oaxaca, Puebla y San Luis Potosí.

La empresa ofrecía atractivos rendimientos mensuales a quienes invertían en su plataforma de trading deportivo y las empresas fachada eran restaurantes, equipos deportivos, patrocinios, etc., y se presentaba como Xoy Capital, sus filiales son: Ultraje Sports SAPI de CV. En Chihuahua Yox tiene presencia en Chihuahua, Ojinaga y Casas Grandes.

Los clientes de Yox están siendo informados mediante rumores en grupos en redes sociales y WhatsApp, les comparten rumores y largas de los empleados de Yox, tratándolos de persuadir de no presentar querellas, la misma estrategia que hizo Aras, en su momento, antes de la huída del CEO. Según la información oficial que reciben “les aseguran que será entre marzo y abril, cuando les devuelvan el dinero”, algo poco probable, de acuerdo a la opinión del abogado Felipe Acosta, quien a representado a más de 400 afectados del caso Aras y por ahora trata de asesorar a los clientes de Yox en el estado.

En Chihuahua y el país, en el caso fueron 7 mil 200 querellas, de unos 18 mil 800 inversores afectados, el 14 de diciembre se dictó la sentencia condenatoria, través de un procedimiento abreviado, pero como Aras debe más de 2 mil millones y solamente hay 520 millones (asegurados) se pretende pagar la inversión más los dividendos menos el 50 por ciento, ¿por qué? Porque no hay más dinero”.

En el caso de Yox fue la Fiscalía de Jalisco la que empezó con los aseguramientos y a recibir las primeras querellas.

El fraude es un delito del fuero común, es decir, lo investigan las Fiscalías de cada estado y lo sancionan los tribunales locales. Esto debido a que estas empresas no fueron autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), es decir, nos estaba autorizadas para recibir dinero de inversores.

“Es importante que las personas acudan a poner su querella y para la personas que no tienen para un abogado: acudan directamente a poner su querella, lleven su contrato, sus comprobantes de pagos a Yox y una identificación oficial como la credencial de elector, todo original y copia. El delito es fraude en contra de Yox, o con abogado”, aconseja el Acosta.

Sobre la controversia en los contrato de Yox, que tiene sede en Guadalajara en caso de controversias, el abogado asegura que “esta pequeña trampa” no es relevante, es importante interponer las querellas en los estados. “Por lo menos aquí en Chihuahua, el fiscal César Jáuregui ya dio la orden de que se recibieran aquí (las querellas)”. Además, el abogado recomienda también interponer la querella por asociación delictuosa, ya que muchos de los socios inversores tienen bienes y ayudaron a engañar a miles de inversionistas.

“En el caso Yox, esperemos la Fiscalía no tarde como el caso Aras, también es importante apelar a la moral de Carlos Lazos para que llegue a acuerdos con los clientes de manera legal. Esperemos que no tarde más de un año, pero depende de varios factores, hay que recordar que las querellas por fraude no deben de tardar más de un año para proceder, cada Código Penal es diferente, aquí en Chihuahua si es un año”. Solo si no se tuviera conocimiento del delito pueden ser tres años, agrega Acosta. El caso ya es público, por lo tanto la importancia de hacer estas querellas a brevedad.

Carlos José Lazo Reyes ha sido expuesto a nivel nacional por este fraude, es la “cara visible” de Yox, este venezolano ha incursionado en el ambiente deportivo nacional como propietario de equipos deportivos como Los Libertadores de Querétaro (basquetbol); Los Generales de Durango (beisbol); los Reds de CDMX (futbol americano) y Chihuahua FC (soccer). Por ahora, él y sus asesores, mantienen informaciones falsas de pagos en grupos de Facebook y WhatsApp y siguen pidiendo a sus clientes “confiar, esperar y no realizar querellas. Por el momento a nivel nacional se estiman unas 40 mil víctimas de Yox.

CNBV y las Fiscalías, nadie previene

La CNBV, al igual que en caso Aras, emitió una alerta contra Yox. El 2 de marzo del 2022, la CNBV emitió un comunicado sobre cinco empresas fraudulentas:

“VITAS CONSULTING, S.A.P.I. DE C.V., ERA CAPITALINVER S.A.P.I. DE CV, comercialmente conocida como “ERA CAPITAL”, FRANQUICIAS MILLENNIUM S. DE R.L. DE C.V. y CONSORCIO BAINET, S.A. DE C.V., con nombre comercial SMART BUSINESS CORP NO CUENTAN CON AUTORIZACIÓN PARA CAPTAR RECURSOS DEL PÚBLICO EN GENERAL”.

En este documento se encontraba el nombre de Yox, sin embargo, Carlos Lazo promovió un amparo indirecto, el juzgado decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México resolvió a favor de la empresa de Yox. La CNBV tuvo que quitar de la alerta a Yox Holding; sin que, hasta el momento, se conozca si la Comisión hizo otras acciones en contra de esta empresa, Revista Net solicitó esta información sobre el caso a la CNBV, pero hasta el momento se ha recibido una respuesta.

“La CNBV solo emite los boletines, nadie los ve”, entonces, — ¿solo emiten el boletín, sin tener contacto con las Fiscalías del país?— “Así es. No hay más solo el boletín”.

El especialista jurídico, Pedro Ramírez, de sitio especializado Foro Jurídico, considera al respecto que: “la Comisión Nacional Bancaria y de Valores debe de tener muy bien detectado este tipo de casos para que no se repitan nuevamente, adicional, los potenciales clientes deben de pedir toda la documentación y licencias correspondientes a las empresas para que se eviten potenciales fraudes. En este sentido, dentro de la Ley de la CNBV, del artículo 4 al Artículo 9 Bis 4, describe las actividades que son facultades de este órgano regulador.

Desafortunadamente y derivado de la Ley Fintech, existen empresas que se escudan en este ordenamiento para cometer irregularidades (captación irregular, inversiones no registradas, actividades contrarias a la licencia que están aplicando -IFC o IFPE-, etcétera), por lo cual es muy importante que se exija el documento probatorio de la autorización que el regulador haya otorgado, o bien, corroborarlo en el portal PES (Padrón de Entidades Supervisadas) o bien ante el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios de Condusef mediante el portal”.

Algo que muy pocos ciudadanos conocen, los portales oficiales para verificar estas listas son:

CNBV:

https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/PADR%C3%93N-DE-ENTIDADES-SUPERVISADAS.aspx

Condusef:

https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp

En estos portales, en el de Condusef se pudo comprobar que solo Aras tiene una alerta por parte de clientes defraudados que emitieron la queja, mientras Yox no tiene.

Entonces, — ¿qué autoridad es la encargada de prevenir e investigar este tipo de fraudes para que las personas no sean víctimas de este delito?— “No quiero echarles, pero es obligación de los gobiernos de los estados vigilar de que este no ocurra y que Hacienda, el SAT revise porque entran de pronto en estas empresas miles de millones, pero es buena pregunta, habría que ver a quién le compete. Por ejemplo en el caso Yox la CNBV sí emitió esta alerta, el problema es que si regula, pero no sanciona, no es una autoridad”.

Se espera que en los próximos días avance el caso judicial en contra de Carlos Lazo y sus cómplices.

Para saber

El italiano Carlos Ponzi fue el creador de un esquema de estafa tipo piramidal, consiste en una operación fraudulenta de inversión que implica pagar intereses (ganancias) a los inversores de su propio dinero o del dinero de los nuevos inversores.

En 1920 Ponzi estafó a miles de estadunidenses en Boston haciéndoles creer que invertían en un negocio que les daría grandes ganancias. En total, su gran estafa fue por 20 millones de dólares (unos 230 mdd actuales). Esta estafa piramidal por eso lleva su nombre y sigue siendo utilizada, incluso inversores avanzados caen en estos fraudes.

El ejemplo más importante y actual de estos estafadores es el caso de Bernard o “Bernie” Madoff, el creador del mayor esquema Ponzi de la historia en Nueva York, en las narices de Wall Street. En 2009, Madoff fue sentenciado a 150 años de prisión y su estafa se valoró en 68 mil millones de dólares.