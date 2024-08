Empleados de Yazaki narran como se registró la intoxicación masiva 

Ciudad Juárez.- “Sabía rara, no puedo explicarle a qué, pero la comida sabia rara”, explicó uno de los trabajadores de Yazaki Planta I, quien también sufrió de intoxicación al consumir un guisado de carne de puerco en salsa verde el pasado miércoles 21 de agosto a las 12:00 del mediodía, como parte de los alimentos que brinda la cafetería de la empresa maquiladora en la que trabaja.

El obrero narro para Netnotcias.mx que al sentir que la comida sabia diferente, dejó de ingerirla, pero sus compañeros continuaron comiendo.

A las 2:00 de la tarde, cuando ya se encontraban en el area de producción, empezaron a sentir malestares, por lo que acudieron a la enfermería de la empresa, pero debido a que estaba saturada por otros empleados que tenían los mismos síntomas, optaron por retirarse, pero continuaron con el dolor en sus casas, lo que los llevó a regresar al siguente dia para solicitar la atención médica en la maquiladora.

“Me empecé a sentir muy mal, pero en la enfermería solo atendían a los de blancos (ingenieros, supervisores y técnicos), pero mi jefa me vio muy mal y me llevó hasta dentro de la enfermería y les dijo 'atiendan a mi chavo viene muy mal', me inyectaron y me fui a mi casa”, explicó el trabajador.

Refirió que continuó en su hogar sintiéndose mal, por lo que el viernes decidió ir al hospital a consulta general, donde le pidieron que se trasladara al Hospital 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya que estaba muy acelerado del corazón y le podría dar un infarto, en el seguro lo tuvieron internado un día, donde le pusieron suero y diversas inyecciones para darlo de alta el sábado.

“Me sigo sintiendo mal, me duele el estomago, en la maquila me dijeron que no me presentara en una semana pero no sé si me darán incapacidad por enfermedad general o por riesgo en el trabajo, no nos han dicho nada”, puntualizó.

Refirió que en el resto de las áreas donde los trabajadores se intoxicaron les dijeron que se irían a convenio, pero con esto solo les pagarían el 50 por ciento de su salario, cuando debido a que la intoxicación fue por los alimentos que ellos les proporcionaron, deben pagarles al 100 por ciento.

'Era mi camaradota y murió porque tambien comió en la maquila'

Sobre Juan Carlos H., de 27 años de edad, quien murió de acuerdo a la necropsia realizada a su cuerpo por broncoaspiración de restos de alimentos, dijo que él vio que también comió lo de la cafetería, por lo cual también estuvo intoxicado y ese mismo día lo llevaron a recibir atención médica.

“Él era mi amigo, camaradota de nosotros, él murió por esto (intoxicación), estaba bien sano, él comió de la maquila como nosotros”, explicó el joven trabajador de Yazaki.

Pidió justicia por su amigo, al asegurar que no se pueden quedar las cosas así, ya que murió su amigo, quien además tenía un hijo.

Comentó que quieren que la empresa maquiladora se haga responsable por el daño que les hizo en su salud, y que también indemnice a la familia de Juan Carlos.

“Yo sí quisiera que si van a seguir con sus cosas de dar comida en mala, que mejor nos liquiden si no nos quieren, porque ya nos habían dado comida en mal estado, pero no había pasado a mayores, tiene que haber justicia para mi compita”, finalizó.