Ciudad Juárez.- Un empleado de una empresa de cable sufrió una descarga eléctrica y quedó colgando en su arnés, por lo que este como pudo pidió ayuda, un vecino sin dudarlo subió por la escalera y al soltarlo del arnés también sufrió una descarga en su mano izquierda.

Adrián Flores relató cómo lo ayudó bajándolo de la escalera, “estaba dentro de mi casa cuando se escuchó un tronido, cuando salgo vi al muchacho y estaba bien enganchado, tenía las manos abajo, estaba caído, estaba gritando y me subí y estaba bien enganchado, cuando lo quite del cincho recibí una descarga, lo baje y lo puse en la sombra, traía el pecho rojo, las manos moradas, no reaccionaba bien, le salía humo”, comentó Flores.

El accidente ocurrió esta mañana en las calles 12 de Octubre y Francisco Villa en la colonia Pánfilo Natera a donde acudió una ambulancia de URGE para trasladar en código rojo a quien fue identificado como Jesus Anaya de 42 años.

Al lugar también acudieron sus compañeros y empleados de la Comisión Federal de Electricidad y una unidad de Seguridad Pública Municipal.

Los vecinos comentaron que ya han tenido otros problemas con esos cables los cuales quedaron colgando y solicitaron que alguien lo retiré para evitar que algún niño le valla a pasar otro accidente.