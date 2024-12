Emite Secretaría de Salud recomendaciones para esta temporada invernal

Ciudad Juárez.– La Secretaría de Salud emitió una serie de recomendaciones para evitar enfermarse, sobre todo por cuestiones respiratorias y que el padecimiento se agrave en esta temporada invernal.

Gilberto Baeza Mendoza, secretario de Salud, señaló que a pesar de que este año el frío no se ha presentado tan intenso, siempre se registran cambios bruscos de temperatura, por lo cual, recomendó no exponerse a los cambios del clima de una manera innecesaria y sobre todo no automedicarse, para eso están los servicios de salud en caso de sentirse mal.

Por ello, comentó que los centros de salud y los hospitales se mantendrán abiertos en estas fiestas decembrinas, para atender emergencias.

Destacó que en Ciudad Juárez se tiene un avance del 43 por ciento en la aplicación de vacunas, en tanto que a nivel estatal se tiene un avance superior al 50 por ciento. Por tal motivo, convocó a la población a aplicarse los biológicos contra el covid-19 e influenza.

En cuanto a las personas que prefieren comprar las vacunas en otra institución, comentó que están en su derecho, lo importante es que se la apliquen; sin embargo, insistió en que en las unidades médicas están disponibles son completamente seguras y gratuitas, por lo que invitó a los juarenses aprovechar este beneficio.