Elecciones judiciales: Invitan a ciudadanos a ser observadores electorales

Ciudad Juárez. – El proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación se encuentra en pleno desarrollo y está convocando a la ciudadanía a participar como Observadores Electorales.

Constantino Suarez Arias, vocal ejecutivo del Distrito 04 del Instituto Nacional Electoral (INE) calificó esta figura como importante, ya que actualmente muchos de los ciudadanos desconocen cómo se opera en los procesos electorales y este en particular es inédito.

“Nunca ha habido nada parecido, ni semejante por ninguna de las figuras que estamos llevando a cabo, ni boletas, ni los candidatos, ni las situaciones, en fin, es nuevo, el primero históricamente va a ser algo muy interesante para que la gente lo considere”, detalló.

Por lo que están solicitando a quienes se interesen en ser observadores electorales a que presenten una solicitud en cualquiera de las cuatro Juntas Distritales del INE que se encuentran en Juárez como municipio.

Los interesados tienen hasta el próximo 7 de mayo para llevar la solicitud por escrito a cualquiera de las oficinas de los distritos 01, 02, 03, y 04, aunque en caso de emergencia puede hacer el trámite en la siguiente la liga: https//pjf2025-observadores.ine.mx

Acerca de los requisitos, el vocal ejecutivo detalló que son los siguientes: ser ciudadano mexicano, presentar dos fotografías infantiles y una copia de la credencial por ambos lados, así como tomar un curso de capacitación.

También se pide no haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de alguna organización o partido político en los tres años anteriores a la elección; no haber sido candidato a puesto de elección popular en el mismo periodo de tiempo, no ser servidor público vinculado con programas sociales en el gobierno municipal, estatal o federal; tampoco puede ser representante o militante de algún partido político.

El funcionario electoral insistió en la importancia de esta figura dentro de este proceso electoral extraordinario:

“Un observador electoral, puede estar presente en todos los procedimientos, porque a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que la gente como no está informada escucha rumores o escucha defectos u opiniones y las toma como ciertas y se mal informa la población”, destacó Suarez Arias.

Esta figura es para que la ciudadanía conozca mejor sus derechos y los procedimientos de cada elección, es procedimiento es inédito, por lo tanto, muy interesante desde el punto de vista electoral porque se parte de un sistema que hoy no sabemos que es bueno o malo, pero es un sistema nuevo, entonces como todos los sistemas nuevos, tiene muchos recovecos que hay que aclarar, dijo.