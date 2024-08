Ciudad Juárez. - Originario de Chihuahua Capital, hace un par de meses Arat, de apenas 23 años, decidió mudarse a esta frontera y poner en práctica su habilidad y pasión por el violín.

Desde los 11 años nunca tuvo una particularidad por el instrumento de cuerdas, hasta que llegó a una orquesta comunitaria y le dieron a elegir entre el resto de los instrumentos disponibles.

“Me dijeron, puedes escoger el que tú quieras, vi todos los instrumentos y me fui por el violín y empezando las clases, escuchando a mis profesores me empecé a enamorar, y cuando escuché que era el instrumento más difícil de dominar, pues me lo plantee como un reto y aquí estoy”, explicó 'el violinista de los semáforos'.

Estar en los cruceros de la ciudad le permite conocer a otros artistas urbanos, personas y hacer relaciones con todo tipo de culturas, además de abrirle posibilidades de trabajo extras, como maestro de música o contrataciones para eventos privados.

Desde la música clásica, el anime, cumbias, country, hasta baladas, pop o regional mexicano es lo que diariamente de desde las 6:00 de la mañana o durante la noche, Arat ofrece a los automovilistas de los cruceros principales de la ciudad.