Eddie Guerrero: 'La raza' que se hizo en Juárez

Eduardo Gory Guerrero Llanes es quizás más recordado por su tiempo luchando en los Estados Unidos. Por lograr el estrellato en la unión americana durante los años noventa y principios del nuevo milenio y los dos miles. No obstante, Eddie, para los fanáticos del fino arte del pancracio, resultó ser nacido y crecido en esta región fronteriza, formado en los encardados de Ciudad Juárez.

No pudo ser en ningún otro lado sino en el Gimnasio Municipal Neri Santos. Ahí empezó el camino del hijo de Gory bajo los reflectores de la Triple A. De la mano de Carlos Santiago Espada mejor conocido como “Konnan” y Arthur León el “Love Machine” en 1986.

“Mi papá Gory siempre me ha dicho que Juárez es la mejor ciudad en la que ha luchado y si es cierto, que viva la gente de Juárez. Que viva Juárez, que viva México y que viva El Paso”, decía el luchador en un segmento tras bambalinas en el Neri Santos.

El mismo Guerrero optaba por presentarse cono nacido en Ciudad Juárez pese a haber nacido del otro lado del muro (que en aquel entonces no existía) y era ídolo de multitudes que lo vieron batirse en las lonas con nombres clásicos de esta localidad como el Crazy 33 y hacer pareja con instituciones luchistas como Rocky Star y Lizmark. Todo esto después de perder la tapa y dejar de llamarse “Máscara Mágica”.

“Lo de la máscara era algo con lo que no me sentía cómodo, yo tenía un padre, que en paz descanse. Gory Guerrero que fue de los mejores, yo soy su hijo Eddie Guerrero, voy a dar lo mejor de mi como Eddie Guerrero porque así se llamó mi padre y así me llamo yo”, gritaba el mexicoamericano aquella noche que se desenmascaró en Gómez Palacio Durango.

Pese a ya tener varios años de lona recorrida, el momento que solidificó el legado de Guerrero en el círculo cuadrado fue la rivalidad con Konnan. Mismo que se le volteó en 1989 y lo acompañó como su contrincante hasta 1998. Lo que empezó como un “error” del cubano por que decía que “no lo vio” y le pegó por error, se extendió en una historia que abarcó múltiples promociones y países: desde México hasta Japón.

“Yo quiero mucho a Konnan, trabajos en Juárez y Tijuana juntos. Yo podré no estar de acuerdo con su forma de comportarse ni de hacer tratos con los promotores, pero, es uno de mis más grandes amigos en la lucha libre. Es una víbora, pero Carlos nunca me ha hecho nada a mí, es un muy buen amigo desde que llegué a luchar a Juárez, que fue muy difícil porque todos me querían pegar de verdad por apellidarme Guerrero”, contaba Eddie en 2022, tres años antes de fallecer.

Eddie perdió la vida en 2005, un 13 de noviembre. No sin antes pasar por El Paso para la que fue su última lucha en la región, en vivo y a todo color para juarenses y paseños, 13 mil para se exactos, todos congregados dentro del Don Haskin’s Center.