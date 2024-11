Ciudad Juárez.- Papeles, periódicos viejos, libros escolares usados, novelas o enciclopedias arrumbadas, toda clase de libros y artículos de papel serán recibidos en la próxima campaña de reúso y reciclaje que organiza el club Petauro Lector.

Susana Torres, coordinadora del grupo, informó que se trata de la sexta y última colecta del 2024, la cual se realizará el próximo sábado 9 de noviembre en un horario de 4:00 a 5:30 de la tarde en el parque público ubicado en el cruce de las calles Paseo del Real y Hacienda San Miguel.

En esta edición solo se recibirán libros, todo tipo de libros, pueden ser cuadernos, revistas, enciclopedias, hojas de máquina, pueden ser materiales desde nuevos hasta muy usados, pues el objetivo es que aquello que alguien ya no utiliza pueda ser usado por otra persona, y en el caso de los artículos que ya no sirvan, puedan canalizarse a reciclaje y no se conviertan en basura.

Es importante considerar que, al dejar los objetos, estos no deben se estar llenos de hongos u otros contaminantes como aceite o comida. En el caso de las hojas no deberán ir en carpetas o con broches, también se deberán retirar los plásticos que los envuelvan para facilitar su disposición.

Ante la respuesta de la comunidad que busca seguir reciclando, el Club ha creado un directorio digital para consultar lugares en donde se puedan disponer otros materiales como residuos eléctricos, aceite, colillas de cigarro, cartón latas de aluminio, pilas domésticas entre otros artículos.

Susana informó que la iniciativa del club Petauro Lector promueve la donación para reúso de libros y papel desde el 2017; se han realizado 36 convocatorias logrando recuperar más de 14 mil 600 libros.