Disminuye rotación de personal en la maquila, apenas el 3% abandona el trabajo

Ciudad Juárez. – Los índices de rotación de personal en la industria maquiladora han disminuido hasta llegar a un 3.5 por ciento en la última medición (es decir, de 100 personas contratadas, apenas tres renunciaron o dejaron el empleo por diversos motivos), de acuerdo con información de María Teresa Delgado, consejera nacional de la Asociación de Maquiladoras, Index Juárez, quien reconoció que existen factores que pueden estar incidiendo en que los empleados ya no renuncien al trabajo en la industria.

Para conocer lo delicado de la situación, se recordó que los niveles de rotación en la industria de Juárez han llegado hasta el 12 por ciento.

“Ahorita no hay números grandes para contratación; son alrededor de 5 mil vacantes en la ciudad a todos los niveles. Si recordamos que eran alrededor de 20 mil vacantes el año pasado, actualmente no todo mundo está contratando, ya no hay bonos de contratación”, mencionó la consejera del organismo maquilador.

Incluso la directiva reconoció que la situación actual es más grave que los tiempos de pandemia o la crisis económica del 2008, precisamente por la baja contratación; en aquellas crisis había contrataciones.

“Está más grave porque no hay vacantes, el mercado está tranquilo esperando decisiones”, refirió Delgado.

Daniel Alberto, otro de los consejeros de Index, también admitió que esto es parte del nerviosismo que hay en el ambiente, producto de las acciones del gobierno del vecino país, entre otras medidas políticas y económicas a las que tiene que ajustarse la industria maquiladora.