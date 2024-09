Despiden a 'Meche' entre recuerdos de amistad con Juan Gabriel

Ciudad Juárez.– El funeral de Mercedes Álvarez Vicencio, mejor conocida como "Meche de Juan Gabriel" se lleva a cabo hoy entre amigos solidarios que en su despedida buscan dignificar la imagen de esta juarense que no solo arropó al "Divo de Juárez", sino que buscó a toda costa subirlo a los escenarios, de donde ya no bajó.

Rodeada de personas con las que compartía su historia de vida, que, aunque difícil, siempre fue llena de solidaridad para los demás, "Meche" es recordada porque toda su vida siempre estuvo marcada por su cercanía con el ídolo de Juárez.

La señora Rivas recordó la difícil vida de "Meche", marcada por la lejanía con sus hijos. La conoció cuando llegó a Juárez, al final de la década de los 60, con su esposo, artesano de vidrio soplado. La veía pasar por su negocio en la avenida Juárez, ahí empezó su amistad.

“Cuando se embarazó, yo creo que de su último niño, llegaba y me platicaba que Juan Gabriel iba por ella a las 2:00 o 3:00 de la mañana para sacarla a caminar, pero esas son las horas que yo quiero dormir -le decía – a esas horas llega aquel y me saca a caminar, cuando nazca mi niño se va a llamar Alberto”, relató la señora Rivas.

Mary Domínguez la conoció, como muchos de los presentes hoy en su funeral, luego de que se publicó su libro. Recuerda lo buena amiga que era, cuenta que llegaba a casa de "Meche", ella le ofrecía, agua, refresco o algo de comer, cuando en realidad lo que su visita buscaba era llevarle cosas para ayudarla.

“Me quedo con lo mejor de ella, visité muchas veces su casa, la apoyé en todo lo que pude, la extrañaré por siempre, por el resto de mis días, una mujer excepcional, un corazón muy bueno, Juan Gabriel no se equivocó verdad”, recordó doña Mary Domínguez.

Mirna era otra de sus amigas presentes, la conoció luego de la publicación de su libro e hicieron una gran amistad, incluso le celebraba su cumpleaños.

“Antes de internarse le dije tiene que estar bien 'Meche', no es que me siento muy mal -le decía Meche-, vamos a esperar porque tenemos que celebrar su cumpleaños en mi casa, tenemos que partirle su pastel”, comentó Mirna, quien lamenta que ya no alcanzó su cumpleaños el próximo 24 de septiembre.