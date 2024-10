Desconoce Index extorsiones en importaciones de la maquila en Juárez

Ciudad Juárez. - La Asociación de Maquiladoras Index Juárez descartó que en esta frontera funcione la red de corrupción que denunció un medio a nivel nacional, y donde incluyó a las Aduanas de Juárez, Tijuana, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo.

De acuerdo a los datos del medio nacional que fueron retomado por un medio local, grupos delictivos coludidos con funcionarios de Aduanas de las ciudades fronterizas en mención, incluso armaron un catálogo de productos de importación y asignaron sus propias tarifas para cobrar.

Teresa Delgado, consejera nacional de Index, explicó que a nivel local, ellos desconocen hasta el momento que exista algún cobro de esta naturaleza.

“Desafortunadamente yo no les puedo decir ahorita si hay o no hay, porque creo que a la fecha no hemos tenido conocimiento de eso, podemos decir que por el momento a nosotros no nos ha pegado, pero pudiera ser por falta de notificaciones”, aseguró la directiva de la industria.

De presentarse algún caso de este tipo sería necesario comunicarlo y estar en contacto con las autoridades y tomar medidas pertinentes, comentó la también expresidenta de Index Juárez.

“A la fecha no sabemos, no tenemos, pudiera estar, pero no sabemos, casi creo que no”, insistió Delgado, quien dijo que hasta el momento no cuentan con alguna notificación de industrias afectadas por este delito.

“Hasta ahorita lógicamente andamos en todos lados, algo así creo que ya se hubiera sabido, estamos blindados, somos una ciudad pujante, con mucho trabajo y todos vamos hacia el mismo rumbo, esperemos que no nos llegue y que pronto se resuelva donde sí sucede”, mencionó la consejera de Index Juárez.