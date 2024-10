Ciudad Juárez.- El subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía del gobierno federal, Luis Rosendo Gutiérrez, descartó el cierre del cruce comercial en el puente Cordova Americas.

"No, no hay forma de ninguna manera, tenemos un trato permanente con el gobierno de Estados Unidos, precisamente a finales de este mes vamos a Washington para platicar de las buenas relaciones que mantenemos con el gobierno de EU, el tema de cerrar un puente a las importaciones y exportaciones no hace ningún sentido, todo lo contrario México y EU quieren ser más socios en el futuro de lo que ya han sido", expresó.

Presente en Juárez para el Foro de colaboración para semiconductores, México- EU, el funcionario explicó que confiado en la buena relación Mexico-EU, el cierre a los servicios de exportación e importación por los trabajos de modernización previstos en el puente libre, no va a pasar y pidió a empresarios de la localidad a que se queden tranquilos en el tema.

El subsecretario también comento durante su visita a la frontera que como parte del fenómeno de relocalización (Nearshoring) además de trabajar en mejoras a las aduanas y a los aspectos de logística, también atenderán todo lo que tiene que ver con todos los puertos fronterizos, ya que existe la necesidad de ampliarlos, ante el aumento en la demanda de servicios y en eso se está trabajando, ya existe todo un plan estratégico para atender todo este tema, aseguró.