Ciudad Juáreza- Habiendo aperturado casi tres cuartos de las casillas necesarias para esta jornada de sufragio, el representante del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Flores, denunció presencia de propaganda del partido Morena en una casilla del Distrito 04 local ante la Asamblea Municipal Electoral (AME).

De acuerdo con el abanderado del partido blanquiazul, la publicidad de la fracción guinda está ubicada en la casilla marcada con el número 1992.

“Quiero denunciar que detectamos la presencia de propaganda del partido Morena en una casilla del Distrito 04 local y también denunciar que en la casilla 1748 del mismo distrito hay una patrulla que está estacionada sin motivo aparente afuera de la casilla”, explicó Flores.

Flores puntualizó ante el organismo que la presencia de la unidad puede llegar a inhibir el voto de la ciudadanía en dicha mampara.

Por este motivo, la AME solicitó que se diera a conocer el número de la unidad para corroborarlo con el Centro de Respuesta Inmediata (CERI), no obstante, el dígito que identifica a la pick up no se hizo público.

Juan Carlos Loera denuncia coerción de la policía del estado durante la elección

Luego de emitir su voto, Juan Carlos Loera de la Rosa, candidato al Senado por Morena hizo una denuncia pública de que por la mañana algunos centros de votación donde se instalarían casillas múltiples se estaban cerrando por parte de personal del gobierno estatal.

"Nos habían informado desde dentro de las corporaciones, incluso desde adentro del mismo PAN (Partido Acción Nacional), que estaban planeando hacer esto, que estaban planeando inhibir la participación ciudadana; ahora resulta que después de la siendo casi las 11:00 de la mañana no se ha instalado ni el 50 por ciento de las casillas", expresó el candidato.

Aseguró que se trata de personal de la policía estatal y Fiscalía General del Estado a cargo de César Jauregui quienes están ejerciendo coerción sobre los votantes afirmó.

"Ustedes lo van a ver, hay supuestas amenazas, están creando un ambiente confuso, pero la realidad es que la gente viene a votar libremente alegre, contenta, sin ningún riesgo absolutamente de nada, la gente está en paz, porque es esto es una fiesta de la democracia y quieren sembrar problemas donde no los hay y es precisamente en los lugares donde históricamente hay mucha simpatía para Morena", aseguró el político.

