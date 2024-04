Declaran culpable a mujer por doble homicidio en Pedregal de San Isidro

Ciudad Juárez.- La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo un fallo condenatorio, dictado en contra de Melisa Cristina R. C., en el que fue declarada penalmente responsable del delito de homicidio calificado, que cometió a dos personas en Ciudad Juárez.



En el Juicio Oral, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Vida, demostró fehacientemente la participación de Melisa Cristina R. C., en la privación de la vida de una mujer y un hombre, cuyas causas de muerte, fue asfixia por estrangulamiento.



Homicidios cometidos entre las 7:00 de la tarde del 16 de abril y la 1:00 de la madrugada del 17 de abril de 2022, en una vivienda del fraccionamiento Pedregal de San Isidro.



Melisa Cristina R. C., fue detenida en los términos de flagrancia por elementos de la Policía Municipal.



El tribunal Oral valoró el caudal probatorio y emitió la declaración de culpabilidad, programando para el próximo viernes 26 de abril, a las 2:00 de la tarde, la audiencia de individualización de sanciones, donde se impondrá la pena que purgará en prisión.