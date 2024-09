David Renk: ‘El Texano’ que dominó al toreo de Juárez

Ciudad Juárez- La fronteriza Ciudad Juárez siempre ha mantenido relación con sus ruedos y sus toros. Por aquí han pasado grandes matadores: desde Arturo Macías “El Cejas” hasta el mismísimo Manuel Laureano “Manolete”. Ninguno, sin embargo, con tanta mística (Ni tan desconocido quizás), como David Renk “El Texano”.

Nacido en El Álamo Texas en 1963, hijo del señor Fred: un novillero que nunca fue matador pero que lo llevó desde temprana edad hasta estas tierras para ver corridas en la Monumental Plaza de Toros Alberto Balderas.

Fue ahí mismo donde el espigado joven se formó en la tauromaquia y se convirtió en matador apenas a los 18 años, tomando la alternativa de manos de Fermín Espinosa el 19 de abril de 1981. Es el único oriundo del país de las barras y las estrellas en ganarse la chaquetilla dorada en el coso de la zona Centro.

“Siempre quiso ser matador, el no jugaba futbol ni basquetbol, el quería torear. Yo recuerdo esa noche y no me lo esperaba así. No me esperaba ver toda la plaza llena hasta las banderas por mi hijo, es de las cosas más impresionantes que he visto, siempre me va a llenar de orgullo”, cuenta para Net Noticias Fred Renk, padre de El Texano.