Ciudad Juárez. - Dejar todo a última hora, es una mala costumbre y la instalación en las protecciones para protegerse del frío no son la excepción, pues de acuerdo al gerente de la tienda Hágalo, Abraham López, es común que cuando los pronósticos anuncian temperaturas bajo cero, las personas acudan apresuradamente a las ferreterías para comprar lo necesario, pero sin saber cuándo y cómo utilizarlos de manera correcta.

Sin embargo, no es solo comprar las cosas, sino saber cuándo comprarlas y cuándo instalarlas advirtió este especialista con más de 20 años de experiencia y puso como ejemplo la instalación del impermeabilizante.

“Por ejemplo, si cae una nevada y el techo está húmedo, no se puede aplicar impermeabilizante porque pierde la garantía. Además, con temperaturas menores a 40 grados Fahrenheit, el tiempo de fraguado se extiende más de 24 horas debido al frío. Es un artículo que muchos buscan a última hora, pero no debe instalarse en estas condiciones”, detalló el gerente.Este es uno de los artículos que advirtió no se debe instalar en este clima.

“No se recomienda ahorita por nada del mundo ponerlo, pero la tubería si y va servir toda la temporada de invierno” alertó.

Mencionó que desde la helada del 2011, el aislante de tubería, cuyo costo promedio es de 35 pesos por unidad, es uno de los productos más demandados ante la disminución bajo cero de las temperaturas, sin embargo, la gente desconoce cuáles son los espacios en que esta protección puede ser de utilidad.

“Las tuberías del gas LP y natural también se congelan y también se debe aislar, están muy expuestos, puede venir y comprarlo porque qué va a pasar, ahorita se congela y no hay fuga, pero en cuanto suba la temperatura que haga un poquito de calor en el día y es donde truena la tubería… Los tinacos también requieren de esta protección, hay mucha tubería expuesta, en el suroriente sucede mucho porque hay muchos tinacos, es muy seguido que vienen por el filtro que tiene este equipamiento”, explicó.

Desde plástico burbuja hasta protecciones también plásticas para jardines e incluso mangueras y tuberías para boiler o calentones de gas o eléctrico, todo se demanda en medio de la urgencia, sin embargo, el gerente de tienda recordó que, en favor de la ciudadanía, esta es la primera helada de la temporada y todas estas compras servirán para el resto de este invierno que apenas inicia.