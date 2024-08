Ciudad Juárez.- Familias de personas desaparecidas se congregaron en el espacio de memoria viva junto al monumento a la Madre en el Parque Borunda, donde se colocaron flores y velas por el reciente fallecimiento de la señora Luz del Carmen Flores, madre de Luz Angélica Mena Flores, desaparecida en agosto de 2008, a quien buscó por 16 años sin lograr encontrarla.

En el sitio se congregaron madres, hermanas, hermanos, hijos de personas que han desaparecido, casos por los que han pasado más de 10 años, algunos meses o semanas, revelando que el problema de desaparición continúa existo en esta ciudad.

La señora Rosa María Hernández Díaz, mamá de Diana Rocío Ramírez Hernández, desparecida desde el primero de abril del 2011, habló de la terrible pérdida de su compañera de búsqueda, con quien recorrió las calles de esta frontera en busca de sus hijas.

“Mi compañera falleció desafortunadamente y no encontró a su hija; un pequeño homenaje también para ella, porque fueron 16 largos años de búsqueda, sin respuestas. Lo que hemos visto a lo largo de todos estos años (…) que no tenemos respuestas, no hay respuestas y seguimos en la búsqueda mientras estemos. Primeramente Dios, porque es la fe que nos mueve, porque las autoridades siguen nulas”, dijo la señora ante el dolor de la pérdida y en el día internacional de las víctimas de desaparición forzada, una fecha que no debería de existir ni la causa de su conmemoración.