Ciudad Juárez.– El Hospital General Regional (HGR) No. 2 en Ciudad Juárez del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua comenzó este lunes 12 de agosto con el servicio de Consulta Externa de especialidades en 10 consultorios.

Adicionalmente, el IMSS anunció que comenzó la atención en el área de Farmacia, Imagenología y Laboratorio, en los horarios y bajo los mecanismos establecidos por la institución.



En esta primera etapa, se inicia con las consultas de Ortopedia, Cirugía General, Cirugía de Tórax, Urología, Oncología Médica, Cardiopediatría, Pediatría y Dermatología, las cuales son referidas desde las Unidades de Medicina Familiar (UMF) correspondientes, de acuerdo con el sistema de referencia y contrarreferencia del IMSS.

Los primeros en llegar a la atención fueron los derechohabientes Manuel “N” y María “N”, que hasta el pasado viernes pertenecían al Hospital General Regional (HGR) No. 66.

Ambos expresaron su agradecimiento con el Instituto Mexicano del Seguro Social por los esfuerzos que realiza para fortalecer la atención médica, con infraestructura de tal magnitud como este nuevo hospital.

El HGR No. 2 contará con equipamiento de alta tecnología y fortalecerá la atención de la población derechohabiente de la entidad y estados colindantes. Cuenta con 264 camas censables; atenderá a 315 mil 475 derechohabientes, adscritos a cinco UMF: No. 43, No. 48, No. 56, No. 63 y No. 64.

Contará con 34 especialidades médicas con una alta capacidad resolutiva.