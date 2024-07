Ciudad Juárez.- Tras dos años de la entrada en vigor de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (el 18 mayo de 2022), la cual busca garantizar el derecho constitucional a una movilidad segura y con perspectiva de género, asociaciones civiles y funcionarios coinciden en que falta mucho por hacer en el tema de la movilidad urbana y la accesibilidad universal en Juárez, por ello consideran que está “reprobada” en ambos temas de desarrollo urbano.

Pese a lo esfuerzos por mejorar la movilidad con el sistema de transporte semimasivo del BRT II o Juárez Bus, a través del cual se busca ofrecer una mejor opción de transporte para los usuarios y reducir el tráfico vehicular, la realidad es que la situación de movilidad en Ciudad Juárez es terrible en dicha materia, así lo dijo Hernán Ortiz, coordinador de Ciudadanos por una Mejor Organización Pública.

“Cualquier persona puede constatar esta calificación cuando este en medio del tráfico, cuando piense que caminar por las calles de la ciudad no es seguro, cuando a las 7:00 de la tarde ya no hay un camión que lo lleve a su casa, cuando uno de los gastos más importantes en una familia es la gasolina, porque sin un auto no pueden moverse a otro lado, cuando da miedo circular por la ciudad, cualquier persona que viva el tráfico, el calor, el miedo por la inseguridad, la imposibilidad de llegar a algún lado porque queda demasiado lejos, puede estar de acuerdo que la situación de movilidad en Juárez es terrible”, señaló.

En cuanto a la accesibilidad universal, considera que prácticamente no existe en Juárez, ya que incluso se encuentran situaciones que son una verdadera burla, puso como ejemplo que en las estaciones de la línea pretroncal del BRT II, en donde se colocaron líneas podotáctiles como límites de las paradas, no como guías de las personas invidentes, lo cual significa que los que contrataron para realizar y supervisar las obras, no tenían el mínimo conocimiento de lo que es este equipamiento urbano.

Por ello, comentó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ha hecho manuales y lineamientos de construcción de calles, los cuales deben estar integrados en el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible, sin embargo, si el Gobierno Municipal no los sigue, seguirán solo improvisando.

Muertes por atropellos en Juárez

Según el histórico de accidentes de la Coordinación de Seguridad Vial, durante el 2023 se contabilizaron 382 atropellos, y se registraron 45 fallecimientos. Mientras que en lo que va del año, la Dependencia Municipal lleva un registro de 163 atropellos, de los cuales suman 17 muertes por dicha causa.

Por otra parte, desde la legislatura pasada (2018-2021), el diputado local por Morena, Benjamín Carrera, ha impulsado el tema de la movilidad en la frontera, ya que Juárez ocupa el primer lugar en muertes de peatones y ciclistas a nivel nacional, por lo cual presentó en abril de 2019 una iniciativa para plantear una Ley de Movilidad y Seguridad Vial en el estado, sin embargo, ésta no prosperó por cuestiones políticas.

En 2023 volvió a presentar otras propuestas para instalar una mesa técnica, con el objetivo de discutir la ley, así como crear comisiones de movilidad en los Cabildos de los Municipios. A la par realizaron una serie de foros y más de 40 reuniones para el análisis de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para socializarla a nivel estatal.

Finalmente, el pasado 5 de julio se aprobó el dictamen de Ley en comisiones, únicamente están a la espera de presentarla ante el pleno a más tardar en el mes de agosto, por lo cual Chihuahua ya tendrá una ley de Movilidad, la cual prioriza al peatón, obliga al estado a crear la infraestructura necesaria para garantizar la seguridad de los transeúntes, a fin de reducir fatalidades y accidentes viales.

Además, se presentó una iniciativa para incluir en la Ley el Derecho a la Ciudad, aunque dijo que la iniciativa no logró avanzar, se hizo un esfuerzo. En Juárez ya existe una Carta de Derecho a La Ciudad, elaborada por el Gobierno Municipal, por lo cual consideró que sí hay pasos para ir avanzando en este tema.

“Estamos reprobados, totalmente reprobados, fueron de las conclusiones que se hicieron (en los foros con OSC), no tenemos un adecuado transporte público, no tenemos y esa es la realidad, hay una situación complicada, y no digo que no se ha avanzado un poco, no tenemos un adecuado número de ciclovías, ni siquiera calles, no tenemos calles pavimentadas y se planteaba por parte de las organizaciones de la sociedad civil, pues esta exigencia a los gobiernos para que se pueda dar; sé que este tema implica una gran inversión, pero me parece que ya es tiempo de que se voltee a ver a los ciudadanos y poner derechos, porque finalmente se tiene que seguir avanzando”, dijo Carrera.

Pasos hacía la accesibilidad universal

Carlos Ibarra, presidente de “Vamos a ver por ellos” A. C., indicó que es complicado lograr una ciudad con movilidad urbana y accesibilidad urbana, no solo por las acciones de gobierno, sino también por la sociedad, por ello, dijo que es importante también incidir en la conciencia de la comunidad juarense.

A través del fondo de apoyo a organizaciones de la sociedad civil del Municipio, la asociación podrá desarrollar un proyecto de señalética, por medio del cual elaborarán cerca de mil 200 placas con tecnología de impresión 3D, que serán colocadas en semáforos en la Zona Centro.

La señalética tendrá sistema braille y caracteres comunes, con el nombre de la calle, colonia y código postal, con el objetivo de que las personas con debilidad visual puedan ubicarse y tener una mejor movilidad, además de generar empatía y conciencia entre la sociedad.

“Yo no pensaría en una calificación, yo lo pensaría como una ciudad que busca ir mejorando en la accesibilidad, obviamente que nos falta mucho, sí que nos falta, pero antes que poner una calificación yo lo enfocaría desde otro punto de análisis, yo pensaría en que es una ciudad que busca mejorar, y por eso aprueban proyectos como este, entonces mi calificación sería en ese sentido, en una ciudad que sí nos falta conciencia, que nos falta trabajar el tema de la accesibilidad universal, pero que si nos están proveyendo herramientas para poderlo hacer y eso es muy importante, porque antes no lo teníamos”, declaró Ibarra.

El objetivo es que este tipo proyectos es que llegue a más espacios públicos, como escuelas, oficinas gubernamentales, hospitales y otros lugares, así como en el sistema BRT, lo cual permita hacer de Juárez, una ciudad más accesible para todos.

En este sentido, pidió a la sociedad apoyar a que las personas con discapacidad tengan mayor movilidad, cuidando de las aceras, no estacionarse en zonas prohibidas y obstruir las banquetas, cerrar las rejas y no dejar alcantarillas o registros abiertos, ya que corren el riesgo de caerse. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad para cuidar la señalética que instalarán en los semáforos de la ciudad.

¿Qué dice la Ley sobre Movilidad Urbana?

Según la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la movilidad es el conjunto de desplazamientos de personas, bienes y mercancías, a través de diversos modos, orientado a satisfacer las necesidades de las personas; en tanto que, la accesibilidad, garantiza el acceso pleno en igualdad de condiciones, con dignidad y autonomía a todas las personas al espacio público, infraestructura, servicios, vehículos, transporte público y los sistemas de movilidad tanto en zonas urbanas como rurales e insulares mediante la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, discriminación, exclusiones, restricciones físicas, culturales, económicas, así como el uso de ayudas técnicas y perros de asistencia, con especial atención a personas con discapacidad, movilidad limitada y grupos en situación de vulnerabilidad.

Según el artículo 5, Enfoque Sistémico y de Sistemas seguros, las medidas que deriven de la presente Ley tendrán como objetivo prioritario la protección de la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos, el uso o disfrute en las vías públicas del país, por medio de un enfoque de prevención que disminuya los factores de riesgo y la incidencia de lesiones graves, a través de la generación de sistemas de movilidad seguros.

Dichas medidas deberán seguir los siguientes criterios: I. Las muertes o lesiones graves ocasionadas por un siniestro de tránsito son prevenibles; II. Los sistemas de movilidad y de transporte y la infraestructura vial deberán ser diseñados para tolerar el error humano, para que no se produzcan lesiones graves o muerte, así como reducir los factores de riesgo que atenten contra la integridad y dignidad de los grupos en situación de vulnerabilidad.

También el artículo 6 habla sobre la jerarquía de la movilidad, señala que la planeación, diseño e implementación de las políticas públicas, planes y programas en materia de movilidad deberán favorecer en todo momento a la persona, los grupos en situación de vulnerabilidad y sus necesidades, garantizando la prioridad en el uso y disposición de las vías, de acuerdo con la siguiente jerarquía de la movilidad: I. Personas peatonas, personas con discapacidad y movilidad limitada; II. Personas ciclistas y personas usuarias de vehículos no motorizados; III. Personas usuarias y prestadoras del servicio de transporte público de pasajeros; IV. Personas prestadoras de servicios de transporte y distribución de bienes y mercancías, y V. Personas usuarias de vehículos motorizados particulares.