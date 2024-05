Ciudad Juárez.– Personal que se integrará como operadores del transporte público Juárez Bus participó el lunes en una capacitación y sensibilización, con el objetivo de aprender acerca de las discapacidades, las instalaciones, la accesibilidad y movilidad en el nuevo servicio.

Talleristas de la asociación Fundación Integra ofrecieron una charla con conceptos, reflexiones y herramientas que permitirán a los conductores de las nuevas unidades poder ofrecer una atención integral a los usuarios con alguna discapacidad física o sensorial.

El curso se impartió en la estación Monumental del semimasivo, que se encuentra sobre la avenida Paseo Triunfo de la República, entre la Plutarco Elías Calles y H. Lara Leos, donde se realizó una práctica para recorrer tanto la infraestructura urbana, desde aceras, cruces peatonales a pie de calle, líneas podo táctiles y las rampas de acceso a los paradores de los autobuses.

Jesús Moreno León, checador y coordinador de entrega de unidades, compartió que en los 18 años que lleva trabajando en el sector del transporte público, es la primera vez que recibe y promueve una capacitación sobre el servicio a personas con discapacidad.

“Estamos hablando de 40 a 50 personas que se están capacitando, todos los operadores que van a entrar para dar un mejor servicio al cliente, en todos los aspectos. Antes no lo había (capacitaciones), estamos hablando de otros tipos de autobuses, ya no es el mismo servicio de los camiones que traíamos antes. Para mí se me hace formidable esto que está pasando y esperemos que así siga”, expresó Moreno León.