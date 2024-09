Camión escolar pirata decomisado daba servicio a Foxconn Santa Teresa

Ciudad Juárez.- Agentes de la Dirección de Transporte decomisaron esta mañana un camión escolar amarillo que trasladaba a personal de la empresa Foxconn Santa Teresa, debido a que no contaba con placas, ni número económico.

De acuerdo a la Secretaría General de Gobierno, a través de la Dirección de Transporte Público en la Zona Norte se le impusieron tres infracciones: una por no contar con seguro, otra por no tener permiso para prestar el servicio y la tercera por no portar placas.

Cabe señalar que la unidad circulaba por la carretera Juárez-Porvenir, por lo cual agentes de Transporte realizaron el decomiso y la trasladaron al corralón de grúas del norte, ubicado en la glorieta del kilómetro 20.

Hasta el momento, se desconoce a cuánto ascenderá la sanción administrativa que se le aplicará al concesionario de transporte.