Buscan abatir rezago educativo entre trabajadores del comercio juarense

Ciudad Juárez.- Con el objetivo de abatir el rezago educativo entre aquellas personas que no concluyeron la primaria o la secundaria, hoy la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y el Instituto Chihuahuense de Educación para Adultos (ICHEA) firmaron un convenio de colaboración para ofrecer esta opción entre los colaboradores de los negocios afiliados.

Encabezaron la firma Elizabeth Villalobos, presidenta de Canaco, y Mario Alberto Javalera Lino, director del ICHEA en el estado, quien se refirió a cómo buscan impactar en el rezago educativo de la frontera.

"Vamos a hablar de cerca de 15 mil juarenses que por alguna razón no han aprendido ni a leer ni escribir, ese es el rezago que tenemos en analfabetismo; cerca de 60 mil 501 juarenses no tienen educación primaria y nuestro gran reto es atender a cerca de 200 mil juarenses que no tienen terminada su educación secundaria", puntualizó el funcionario.

Con este convenio se busca que a través de los diferentes negocios afiliados a Canaco, los números de personas inscritas para estudiar primaria y secundaria en el ICHEA aumenten.

Con este objetivo es que en los próximos días las instalaciones de Canaco se convertirán en sede para estudiar la educación abierta, así lo explicó Patricia Grajeda, vicepresidenta de educación en el organismo.

"En 15 días en un horario de 10:00 de la mañana los sábados, empezaremos con clases para adultos que no sepan ni leer, ni escribir, y que no tengan su primaria o secundaria terminada; es un programa abierto si bien está dirigido a empleados de empresas afiliadas, es un programa abierto a la sociedad"; explicó la integrante de Canaco.