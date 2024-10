Buscan a Norberto: Fue visto por última vez en Misiones del Real

Ciudad Juárez.- Familiares y amigos buscan Mario Norberto De La Cruz Talamantes, quien fue visto por última vez en el fraccionamiento Misiones del Real.

El hombre de 30 años proveniente de Hidalgo del Parral, fue reportado como desaparecido el 18 de octubre del presente año.

Cómo señales particulares mide 1.84 metros, tiene tono de piel trigueña clara y pesa 110 kilos.

También tiene tatuaje en el pecho con la leyenda "Only God can judge me", otro en el antebrazo derecho flores y calavera junto con el nombre "Dylan"; en el dorso de la mano otro tatuaje que dice "Familiy", en el brazo izquierdo u o de un dios griego y otro de una cruz sobre el cuello.

Si tienes información puedes comunicarte al teléfono de la Fiscalía General del Estado (FGE) 656-629-3300, extensiones 56455 y 56319; también al servicio de Emergencias 911 o al 089 Denuncia Anónima.