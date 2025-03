Ciudad Juárez.- Han pasado 15 días desde que la familia de Flor Janeth Gaxiola Tapia, de 14 años de edad, la vio por última vez cuando salió de casa para ir a la tienda en la colonia Arecas I; dese entonces no han sabido nada de ella, por lo que sus padres piden la colaboración de la comunidad para dar con su paradero.

El señor Gaxiola, papá de la adolescente, compartió un video a través de las redes sociales para pedir a los juarenses que si saben algo de su hija Flor Janeth le ayuden a encontrarla.

“Estábamos aquí en la casa, ella salió y ya no supimos de ella, iba a la tiendita que está cruzando la calle, a una cuadra (…) aquí dejó su teléfono, no se lo llevó con ella”, dijo la señora Angélica Tapia, mamá de la adolescente en entrevista con Netnotivias acerca de lo que ocurrió el lunes 17 de marzo, día en que ya no supo más de su hija.

Compartió que diariamente han contactado a los agentes de investigación para solicitar actualizaciones sobre la búsqueda, sin embargo no les han entregado avances que permitan el rastreo de su hija.

“Hasta ahorita nada, nomás que siguen buscando, han compartido las fotos entre ellos, les he marcado a la gente que está a cargo del caso le he marcado todos los días, pero siguen igual, que nada más está en búsqueda”, dijo la madre de familia.

Precisó que su hija estudia en la escuela Secundaria Federal 21, a donde han ido los agentes de investigación para buscar información con los alumnos y profesores. Luego del reporte de ausencia un alumno dejó de ir a clases, por lo que las autoridades lo buscaron para rastrear si tenía información de Flor Janeth o si estaba con ella, sin embargo, no fue así.

La señora Tapia apuntó que recibió un mensaje en redes sociales de una persona que aseguraba haberla visto en la colonia Fray García de San Francisco (San Pancho), entre las calles Mesa Central y 8 de Diciembre, cerca de la escuela Ismael Landeros, información que la familia aportó a las autoridades.

“Nada más me dijeron que fuera yo a poner carteles ahí más o menos donde me dijeron que la habían visto; que fuera a poner fotos de mi hija ahí donde me dijeron que la vieron”, refirió la señora Angélica sobre las acciones de los agentes de investigación.

La madre de familia compartió que ella ha sido precavida, y a sus dos hijas menores de edad no les ha permitido tener cuenta de Facebook, debido a su preocupación de que estuvieran en contacto con personas desconocidas, pero ahora lamenta no poder encontrar a la menor de sus hijas.

“Yo le digo mucho, su hermana tiene 16 y tampoco a ella le permitimos por lo mismo; siempre les he dicho que hay muchas personas que son delincuentes, que son violadores, nunca sabes, yo le digo que yo tengo Face pero nada más tengo la familia, no gente que no conozco”, comentó.

A través de este medio, la señora Angélica mandó un mensaje para quien tenga información o por si su hija puede escucharla:

"Si alguien la tiene, si alguien le está dando alojo, que nos marque; y si ella está leyendo o está oyéndonos que regrese, no estamos enojados o que nos eche una llamada, para saber que está bien, es lo único que necesito para que aliviane este corazón que tengo todo roto”.