Ciudad Juárez.- Al no quedar en la lista de admisión de una universidad en esta frontera, Fernanda Anahís Molina Vásquez, de 18 años de edad, viajó a Saucillo para hacer el examen de admisión en la Normal de aquel municipio y seguir con sus estudios. Sin embargo, ya no regresó desde el pasado 9 de julio.

Ahora su madre exige a las autoridades que localicen a su hija, destacando las trabas que le han impuesto las autoridades en la búsqueda de Fernanda.

“Cuando me doy cuenta de que no llegó a la Central Camionera, empecé a buscarla. Ella venía en el camión de los Chihuahuenses, la última vez que me contacté con ella fue a las 9:39, cuando me dijo que iba a llegar entre 3:00 y 3:45 de la tarde”, narró la madre de familia.

Dijo que, al arribar a la central camionera de esta ciudad, dio el número de camión en el que venía su hija y le dijeron que no era de ellos. Después corroboraron que sí, pero que su hija no llegó a la ciudad.

Luego de 15 días de terribles momentos, la madre no ha podido ver las cámaras de seguridad de la Central, por lo cual desconoce dónde se bajó su hija y el motivo de ello. Aseguró que las autoridades le han pedido que vaya a la ciudad de Chihuahua, ya que pasaron su denuncia a la capital.

“Las autoridades me dicen que están buscando, pero no hemos tenido respuesta”, puntualizó.

La joven, al momento de desaparecer, vestía pantalón de mezclilla roto de color azul, blusa negra de manga corta, y tenis tipo Converse de plataforma color rosa.

Cualquier información que lleve al paradero de Fernanda puede reportarse al número de emergencia 911 o de manera anónima al 089.