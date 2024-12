Busca busca convenio con FEMAP para sus agremiados

Ciudad Juárez. - Para evitar listas de espera para una atención médica, o alguna urgencia que no se atienda en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Juárez anunció la firma de un convenio con el Hospital de la Familia (Femap) para ofrecer este servicio como una alternativa para sus agremiados y/o colaboradores.

Elizabeth Villalobos, presidenta del organismo descartó que esto signifique algún rechazo del IMSS que sigue siendo una obligación patronal a la que todos las y los empleados tienen derecho.

“Esto no significa que estemos promoviendo que no vayan al Seguro Social, ya que todos sabemos que es una obligación patronal y esto no cambia, en este caso es para alguna urgencia o alguna enfermedad que a veces en el IMSS nos tardan o tienen lista de espera y si hay la posibilidad de que lo puedan ver de manera particular, pues es decisión de cada persona”, dijo.

Por su parte, Sofía Torres Valdez, directora general de las Unidades Médicas del FEMAP, informó que el Hospital de la Familia cuenta con más de 26 especialidades, lo que lo posiciona como un hospital de gran capacidad, con más de cien camas. Este centro es considerado uno de los mejores hospitales privados a nivel nacional (puesto 15 en la región noroeste) según la revista Expansión, y el segundo lugar en Ciudad Juárez entre los hospitales privados.

De acuerdo a la información de la presidenta de Canaco, el convenio de colaboración con el Femap se estaría firmando para el próximo mes de enero.