Ciudad Juárez.– La temporada de calor propicia la reproducción de una amplia variedad de animales ponzoñosos, insectos y arácnidos, algunos de ellos de importancia médica al ser transmisores de enfermedades graves o por efecto de su veneno. A continuación, te compartimos datos sobre las especies y cómo "blindar" tu hogar en esta frontera.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) describe que los vectores llegan a ser de importancia para la salud pública por aquellas enfermedades infecciosas propagadas por algunos organismos, como por ejemplo, insectos o caracoles, que transportan virus, parásitos y bacterias a humanos. Estas enfermedades representan una alta carga de mortalidad para las personas, con altos costos y sobrecargas para los sistemas de salud en los países.

El material de divulgación científica de la Unidad de Exhibición Biológica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) establece que los animales ponzoñosos se caracterizan por poseer glándulas de veneno y estructuras especializadas para inocular tales sustancias.

México cuenta con un gran número de especies ponzoñosas, ya que está localizado en dos zonas biogeográficas (neártica y neotropical). Los artículos de investigación destacan que al tener algún accidente con alguno de estos animales, se debe acudir al médico para evitar consecuencias graves o hasta la muerte.

De acuerdo con la academia, algunas de las especies de animales que sí tienen importancia médica en la región norte de México, como en Chihuahua y en particular en Ciudad Juárez, son los escorpiones o alacranes, algunos tipos de arañas como la viuda negra o la araña violinista o del rincón.

En el caso de los vectores, algunos de los monitoreados en el país son el insecto Aedes aegypti, por su capacidad de transmitir Zika, Dengue, Chikungunya y Fiebre amarilla.

En la ciudad se hace la observación de la garrapata, ácaros y pulgas, que ante un incremento en el número de sus poblaciones, se vuelven de interés para la salud pública, debido a que su mordedura puede transmitir la bacteria Rickettsia, que provoca la enfermedad de rickettsiosis.

Dependiendo de la atención oportuna, sus efectos pueden ir de erupciones cutáneas y dolor muscular, hasta la muerte. Entre las de mayor importancia se encuentra la garrapata del perro Rhipicephalus sanguineus, también conocida como común y de color café.

Acciones de prevención en Juárez

Jorge Alaín Carmona Sawatsky, coordinador médico del programa de Vectores y Zoonosis de la Secretaría de Salud Estatal, explicó que las labores de prevención son las más importantes y en ellas participan tanto las autoridades como la comunidad, para que tengan el efecto integral requerido.

“Se está incrementando las acciones para la prevención de las arbovirosis, que son las enfermedades transmitidas por la picadura de mosquitos, que son Dengue, Zika, Chikongunya y Virus del Oeste del Nilo; es muy importante, porque, aunque no estamos en temporada de lluvia, por temporada de calor ya vemos que empiezan a manifestarse los mosquitos”, dijo el especialista.

La dinámica es sencilla y se trabaja en su difusión, incluso con una frase fácil de recordar de forma rítmica “lava, tapa, volea y tira”, cuatro acciones precisas y al alcance de la población para acabar con los espacios que propician la proliferación de los vectores y ejemplares ponzoñosos.

“Todos aquellos recipientes, superficies u objetos que no utilizamos y que pueden almacenar agua, en el caso de los domicilios son los jarrones o los patios al regar las plantas, es importante que esa agua se esté cambiando y que no se acumule; recordar que el mosco trasmisor del Dengue se desarrollan sus huevecillos en el agua estancada. Es fundamental eliminar los cacharros que no estemos utilizando e intensificarlo cuando sea la temporada de lluvia”, detalló el funcionario.